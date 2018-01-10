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Son dakika: Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 14:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

Son dakika habere göre; Erdoğan Beştepe'de kaymakamlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz konuşan dilimiz uzanan elimizdir. Ülkemizde devletle vatandaş ilişkileri her zaman bugünkü gibi sıcak olmamıştır'' dedi.

Son dakika: Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, kaymakamlarla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemiz yönetim sistemi en başından itibaren kaza yani ilçe temelli olarak kurulmuştur. Devlet büyüdükçe sistem ile ve bugünkü sistemimizde mevcut olmayan eyaletlere doğru geliştirilmiştir. Bugünkü illerimizin ilçelerimizin çoğunun sınırları belli istisnalar dışında Osmanlı'dan devralınan sancaklarla aynıdır. Her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz konuşan dilimiz uzanan elimizdir. Ülkemizde devletle vatandaş ilişkileri her zaman bugünkü gibi sıcak olmamıştır. Ayağındaki çarığı giydiği şalvarı başındaki kasketi yüzünden Ankara'nın Kızılay'ına sokulmayan Aşık Veysel'in hikayesi çok ibretliktir.

Eğitimde 270 bin derslik bitirildi nerede o 70-100 kişilik sınıfların olduğu okullar? Bunlar artık tarih oldu şimdi artık 30 ve daha aşağısı sınıflarda yavrularımız ders alıyorlar. Şehir hastaneleri hayalimdi, dört tanesi şu anda halka hizmet veriyor. İnşallah ikili eğitim öğretim sistemini de kaldırılıp tek tip eğitim öğretim sistemine de geçeceğiz.''

Ayrıntılar geliyor...

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erdoğan Son dakika Beştepe

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