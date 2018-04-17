Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısında bulunması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.

AK Parti Grup Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım parti kurmaylarıyla görüştü.

'ŞU AN YORUM YOK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konutu. Erdoğan konuşmasında 3 kez '2019' ifadesini kullanması dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli bugün erken seçim çağrısı yapmış, 26 Ağustos 2018'i işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise grup toplantısı öncesi soru üzerine "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" demişti