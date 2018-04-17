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Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Meclis başkanı ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısında bulunması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.

AK Parti Grup Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım parti kurmaylarıyla görüştü.

'ŞU AN YORUM YOK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konutu. Erdoğan konuşmasında 3 kez '2019' ifadesini kullanması dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli bugün erken seçim çağrısı yapmış, 26 Ağustos 2018'i işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise grup toplantısı öncesi soru üzerine "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" demişti

'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?
Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa... Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!
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erken seçim çağrısı Devlet Bahçeli erdoğan binali yıldırım

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Okuyucu Yorumları 65 yorum
ya bu bahçeci baraj altında kalmak için neden bu kadat acele ediyor? hırsızlık hazırlıkları tamam sanırım
@fcalemci CUNKU İŞLER KOTUYE GİDİYOR İYİCE...HANİ KUKRUYORLARDI ZAMANINDA OLACAK SECİM DİYE????
@fcalemci asıl siz seçimi kaybedince başlarsınız yine hırsızlık tellaklığına zaten. işiniz gücünüz çocuk gibi ağlamak
@cahitcihat Söylediğini Meral akşener, Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu hatta sıradan vatandaş bile biliyor bu yüzden evet demezler.
BEDELLİ ASKERLIK ŞART
ne alaka,su surecte bedelli haykiriyosun daha
@yolgezen37_2018 Tövbe Tövbe.İnsanlar şehit olurken vatanları için sen bedelliden bahsediyorsun. Ayıptır..
yemez erken seçim
Çok komikk:))
tamamen gündem değiştirmek için ortaya atılan Hacivat ile Karagöz oyunu inanmayın
kan kaybı yoğun ölmeden kurtarabildiğini kurtaracak
Bu sefer kurtuluyoruz
gundem digistirmek icin secime gidiyoruz daha neler cikacak bakalim
Her sey daha kotuye gidecekse erken secim isterler
Bahçeli bildiğimiz bahçeli, değişen bir şey yok. 16 yıl içinde değişen bir şey olmamış.
olsun bitsin kemal emekli olsun
tek adam ne derse o olur bahçeligiller tek adamı siz seçtiniz tek adamı ikna et bakalım.
demekki cesaretleri var bu bahçelinin aklı ise şimdiden itifaklarına güle güle demekki ülkede vahim bir durum varki yürütemeyecekllerini anladı seçimle kuyruklarını kurtaracak lar sonrada e işte kaybettik kazansa idik düzeltirdik aldadıltık da falan filan deyip kovuklarına çekilecekler yada bi yerlerden bi zor gördülerki erken seçimi tercih edecekler öyle yada böyle zaten eskiyen herşey yenilenmeli fani dünya kimseye kalmaz devir daim edecektir nitekim
Ne oldu bir anda hani herşey iyiydi.
GİDİNDE YÜZDE 25 OYLA GÖRÜN BOYUNUZU.
Yaver çizmeyi aşıyor..Yakındır Bahçeli'yi de milletin önünde yanına çağırı fırça atacak..:)
CHP AYLARDIR ERKEN SEÇİM DİYORDU..BUNLAR KORO HAALİNDE YOK DİYORLARDI..ŞİMDİ SARAY İŞARETİ VERDİ..BAHÇELİ KENDİ FİKRİYMİŞ GİBİ ORTAYA ÇIKTI....VE AKP HEMEN ÜSTÜNE TEKLİFİ HAVADA KAPIP HIZLZ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI...SENARYO HAZIRDI..SAADECE İŞARET FİŞEGİ BEKLENİYORDU..
12 emekli sizi bekliyor suryeliye 50 milyar dolar emekliye 50.seçimde görüşürüz
AK PARTİ BU KARARI ALMASA MHP LAFINI BİLE EDEMEZDİ DEMEKKİ ORADAN İZİN ÇIKMASAYDI BU KONUYU MHP AGZINA BİLE ALAMAZDI AMA HER ŞEKİLDE GİTTİKCE İŞLERİ DAHADA ZORLAŞIYOR BUNU İSTİKBARAT İLEDE ANLAMIŞ OLMALILAR Kİ BELKİ DEYİP ERKEN SEÇİMDE MEDED UMACAKLAR AMA ARTIK BİTTİ ÇOK ZOR
Danışıklı döğüşşşşş....
BU KADAR ZAMIN VE KRİZİN OLDUĞU ORTAMDA GÜNDEMİN DEĞİŞMESİ LAZIM DANIŞIKLI DÖVÜŞ
BUKADAR ZAMIN VE KRİZİN OLDUĞU ORTAMDA GÜNDEMİN DEĞİŞMESİ LAZIM DANIŞIKLI DÖVÜŞ
Bunun iki cevabı var 1- Bunu Akp Bahceliye söyletti 2- Cumhur ittifakı çatladı
kadro alamayan taşeronlar cevap verme zamanı
birileri mi söyletti acaba
cok kanaate vardım 1 türkiye mecburi olarak abd ile yakinlasmasi.2 ekonomi önümüzdeki dönem kiriz geçirecek.3 abd süriyye nın tamamını işkâl edecek.4 mhp bitecek .5 bahçeli gidecek 6 erdoğan in oyu daima kaybediyor.7 beddeli geliyor 8 inşallah yanilirim ülke kan revan olacka
kimin eli kimin cebinde belli değil. yazık ülkeme bunlarla asla ileriye gidemeyiz.
helal sana TÜRKMEN BEYİ buyursunlar seçime baraj altında kalırsa MHP kalacak yani gerçek vatan sevdalıları kalacak MİLLETİN MAYASI bu maya sonradan yine tutar büyür. kime ne YALAKALAR VE YALAMALAR hodri meydan .?
Syn bahçeli sanırım sen torbaları doldurdun ondan acele ediyorsun
anlaşmalı bence,çünkü akp liler her yerde seçim yok dedi şimdi sözlerini yememeiş olmak için mhp yi kullandı yani sizin anlayacağınız seçime gidiyoruz vadandaşlar kriz çıkmadan.
VATANDAŞIN CEBİNDEN SİYASET YAPANLAR...NEYE BENZEDİĞİNİZİN FARKINDAMISINIZ.?
Yerel seçimlerde oluşacak çatlağı düşününce buna sürpriz diyen mantıksızdır.
memleket ve islam alemine daha fazla zarar vermeden bir an evvel gitmelerinde fayda var
Hacivat ile Karagöz orta oyunu sergiliyor inanmayın piyasalarda bunların boşbogazligi yüzünden tepeteklak
Allahım sen kurtar bu memleketi akp den
hükumet acilen borç batağına saplanmış sabit geliri olan bodrolu çalışan ve emeklileri tesbit etmeli bunlar için zenginlerden bir fon oluşturmalı bu çaresiz insanları borç batağından kurtarılıp toplumdaki zengin yoksul barışını yeniden tesis etmelidir bunu yapmak zor gibi gözükebilir ama aslında çok kolay çünkü bu insanların borçları zenginler için gölde bir kaç damla gibi kalır böylece ülkeye barış ve kardeşlik gelecektir
HAYROLA DSP LE İKTİDARLIĞINIZ DÖNEMİNDE PİYASAYI HORLATTINIZ KİMLERİ LORD ETTİNİZ.ŞİMDİ YİNE AYNI SENARYO DESEK, HÜKÜMET ORTAĞI DEĞİLSİNİZ.YOKSA BİRŞEYLERE YATIRIMMI YAPTINIZ SAYIIIN BAHCEELİİİ.
Hani her şey yolunda idi hani %7 büyümüştük refah huzur içinde yaşıyorduk sağlıkta çağ atlamıştık samanı bile ithal ettik domuz ve eşek etine laik gördünüz bu aziz milleti sandıkta bu Türk Milleti size laik olacak reyi verecek alacaksınız 3 ün 1 ni avcunuzu yalayacaksınız Ne Mutlu Türküm Diye
IYI parti henüz acemi..ve millet tarafindan koskoca devleti yönetebilir mi yönetemez mi henüz karara varilmış degil...fakat 1,2 yıl daha gecmesi AKP nin ekonomik acidan daha da zayiflamasi, Suriye ve PYD meselesiyle git gide daha da yıpranması ve bu sureçte IYI partinin daha da toplumca kabul görmesi içten bile degildir..bu nedenle Kurt siyasetci Bahceli erken secim hamlesini zamaninda kullanmis görünuyor..ve hukumet erken secim yapmak zorunda..cunku 2 yil daha beklerse yıpranacak..bunu biliyorlar..erken secimimiz hayirli olsun....ama benim OYUM hala AKP ye..cunku henuz muhalefet OLGUNLAŞMADI
yine gündem oluşturdular. alkış
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