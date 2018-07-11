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Erdoğan'dan son dakika açıklama! Genelkurmay, Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

Erdoğan, Azerbaycan ve KKTC seyahatleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İleride bir ikinci başkan yardımcısı atama durumu olabileceğini belirten Erdoğan ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacağını söyledi.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini yaptığı Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dönüşünde, medya temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni sistemin ilk kabinesinde dikkati çeken isimler olduğu dile getirilerek, "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için birçok isim konuşuldu. Nasıl karar verdiniz, tek yardımcıyla mı çalışacaksınız?" sorusu üzerine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Başbakanlık Müsteşarlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığındaki çalışma döneminde başarılı bir isim olduğunu belirtti.

"İLERİDE İKİNCİ BAŞKAN YARDIMCISI ATAMA DURUMUM DA OLABİLİR"

Oktay'ın, ABD'de önemli yerlerde çalıştığına dikkati çeken Erdoğan, "Endüstri mühendislerine çok dikkat ederim. Devlet yönetimlerinde de başarılı olurlar. Fuat Oktay, üretimi ve katkısıyla MGK'larda yaptığı sunumlarla hep dikkatimi çekmiştir. Bunun buraya da yansıyacağına inanıyorum. Şu anda bir başkan yardımcısı olarak atadık ama ileride bir ikinci başkan yardımcısı atama durumum da olabilir. Bir mesafe alalım, nerede bir aksama oluyor olmuyor, bakarız. İleride durumu değerlendirir, gerekli görürsek gerekli adımı atarız." diye konuştu.

"SİVİL-ASKER GİBİ BİR YAKLAŞIM KALMAMIŞTIR"

Kabinede en dikkati çeken isimlerden birinin de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğu ifade edilerek, "Genelkurmay Başkanıyken Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilmesinde ne etkili oldu? Genelkurmay Başkanının yetkilerinde bir değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, 2014 yılı sonunda Avrupa Birliği müktesebatına göre Genelkurmay Başkanlığını Milli Savunma Bakanlığına bağlama süreci ve gerekliliği olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günden bugüne biz Avrupa Birliği müktesebatında bir şeylere, tatsızlığa fırsat vermeyelim diye bu işi pek kurcalamadık ama yeni yönetim sistemi içinde bu konuyu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Çift başlılığın olması doğru bir şey değil. Bunu artık bir yoluna koymamız lazım. Bunu kararlılıkla aşacağımızı tahmin ediyorum. Gerek Hulusi Akar Paşa'nın gerekse Yaşar Güler Paşa'nın ve Ümit Dündar Paşa'nın birbirleriyle olan gönül bağları ve birliktelikleri 'şüpheci nazar' ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırmıştır. 'Sivil-asker' gibi bir yaklaşım kalmamıştır, aşılmıştır. Milli Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arasındaki ilişkiler çok daha dayanışmacı olacaktır. İnanıyorum ki karar alma sürecinde de bir sekteye fırsat vermeyecektir."

"SİLAHLI KUVVETLER BOŞLUK KABUL ETMEZ"

"Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlanabilir mi?" sorusuna Erdoğan, "Bağlanabilir, hiçbir manisi yok. Dikkat ederseniz, Hulusi Akar Paşa'yı bakan olarak açıkladık. Aynı anda da Genelkurmay Başkanını, Kara Kuvvetleri Komutanını ve Genelkurmay İkinci Başkanını atadık. Çünkü Silahlı Kuvvetler boşluk kabul etmez. Aslında devlet yönetiminde hiçbir yer boşluk kabul etmez. Nitekim ben aşağıda bakanlarımızı açıklamaya giderken, 'Vekaleten olmaz' dedik ve 'Atamaları hemen yapalım' diyerek işi bitirdik." yanıtını verdi.

"BUNLAR ASLINDA BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYDI"

Hazine ve Maliye Bakanlığına Berat Albayrak'ın getirilmesi ve ekonomi yönetimindeki atamaların gerekçelerinin sorulması üzerine Erdoğan, Hazine Bakanlığı ile Maliye Bakanlığını birleştirdiklerini dile getirdi.

Devlet bankaları ile Merkez Bankasının artık Hazine Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili kurum olarak ilintili hale geldiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Berat Albayrak Bey'in finans sektörü ile hem pratikte hem de teorikte geçmişi var. Özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesinde bu konunun dersine girmiş, böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Maliye ve Hazine Bakanlıkları geçmişte zaten tek bir bakanlıktı ancak sonradan ayrılma süreci oldu ama o uygulama fayda getirmedi, zarar getirdi. Zira Maliye Hazineden ayrı hareket ediyor, Hazine Maliyeden ayrı hareket ediyor. Bunlar aslında bir bütünün parçalarıydı. Şimdi biz buna 'deneme-yanılma' diyelim, neticelerini gördük ve birleştirmeyi uygun bulduk. Çalışma şemasında Hazine-Maliye Bakanlığının alt birimleri olarak çok önemli kurum kuruluşlar var. Bu adımla birlikte Hazine Maliye Bakanlığı, devlete finans temininde çok daha güçlü bir kaynak oluşturacak."

İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER

Kabinede iş dünyasından birçok ismin yer aldığının ifade edilmesi üzerine Erdoğan, bu isimlerin dünyayı iyi tanıdıklarını, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntılarının bulunmadığını belirtti.

Bu kişilerin en büyük özelliklerinin dürüstlük, ehliyet ve liyakat olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığına getirdiğimiz arkadaşımız Mehmet Ersoy, turizm sektörü içindeki neredeyse bir numara operatördür. Davet ettik, kırmadı, görevi üstlendi. Ticaret Bakanlığına getirdiğimiz Ruhsar Pekcan, sektörün içinde bir iş insanı. DEİK ve TOBB ile yoğun çalışmaları olan bir isim. Kendisine inanıyorum, ondan da çok şey bekliyorum. Odalarla, ithalat ve ihracat konularında yoğun çalışmaları olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Arkadaş, işinin başına geleceksin" dediğini aktaran Erdoğan, bir DEİK Toplantısı'nda "Buradan da babayiğitler çıksın. Dışarıdan kuru sıkı atmaya benzemez. Gelin elinizi taşın altına koyun." dediğini hatırlattı.

Sonra da Koca'ya, "Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir, hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim" dediğini söyleyen Erdoğan, Koca'nın da kendisini kırmadığını dile getirdi.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına Ziya Selçuk'u getirdiklerini anımsatarak, "Benim ilk dönemimde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanıydı. Onun da akademisyenlik hayatı var, ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek. Oradaki başarılarını devlet okullarımıza hakim kılmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

"MUSTAFA VARANK'I ZATEN TANIYORSUNUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babasından genlerine işlemiş bir başarısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerinde bulundu:

"Gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu, ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk ve idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Benim Ordinaryüs Prof. Reşat Kaynar Hocam vardı. Bir gün derste 'Türkiye’nin en önemli eksiği sevk-i idareci eksikliği' derdi. Yani bugünkü haliyle organizatör. Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da çok önemli. Berat Albayrak'ın Bakanlığı dönemindeki müsteşar arkadaşımız Fatih Dönmez yıllardır sektörün içinde başarılı bir arkadaşımız. Mustafa Varank'ı zaten tanıyorsunuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız. ODTÜ mezunu, Amerika'da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır. Atom karınca diyebilirsiniz. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir. Kadın istihdamıyla ilgili önemli çalışmaları var. Aslında ben onu en son İslam İşbirliği Teşkilatı'na İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (SESRİC) Genel Sekreterliğe direktör olarak teklif ettim ama kabine gündeme gelince biz bundan vazgeçelim dedik."

Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya ve Jülide Sarıeroğlu'ndan da çok memnun olduğunu ancak Meclisten kabineye çok fazla isim çekmek istemediğini aktardı.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Mehmet Kasapoğlu'nun Spor Toto Teşkilat Başkanlığının başında olduğunu, Amerika'da eğitim yaptığını, Spor Toto Teşkilatına çok ciddi katkılar sunduğunu, Bakanlıkta da başarı olacağına inandığını söyledi.

"SAAT MEFHUMU OLMAYAN BİR İSİM"

Erdoğan, daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'dan "Özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış, çok çalışkan, dürüstlüğü ile bilinen, saat mefhumu olmayan bir isim" olarak söz etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Emlak Konuttan aldıklarını anlatan Erdoğan, "Onu anlatmaya gerek var mı? Emlak Konut'un Murat Kurum ile nasıl uçtuğunu, güçlendiğini biliyorsunuz. İnsanı iyi yöneten, parayı iyi yöneten bir arkadaşımız. Bu sürede İmar Barışı olayımız var. İmar Barışı'nı iyi takip edecek, teslim aldığı noktadan çok daha iyi noktaya götürecektir. Şu anda 3 milyonu aşkın bir müracaatı almış durumdalar. Hedefi yakaladığımız anda Türkiye'miz çok daha güzel bir hale gelecek." dedi.

Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de kendilerini ispatlamış arkadaşları olduğunu vurguladı. (AA)

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erdoğan Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
BAĞLA BAKALIM BU İŞLERİN SONU NE OLACAK :((( ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN....!
Profesyonel askerliğe geçiş oldu askerlik sürelerinide en kısa zamanda kısaltsanız da fedakar mehmetçikleri de sevindirseniz sayın cumhurbaşkanım
Liyakat ne olacak ?
AMAN REİS DİKKAT ET... MISIR'DA SİSİ'YEDE GÜVENİP GENEL KURMAY BAŞKANI YAPTILAR,İLK İŞİ DARBE YAPMAK OLDU...MİLLİ SAVUNMA BAKANINA ÇOK YETKİ VERİRSEN,TÜM ASKERLERİDE EMRİNE VERİRSEN BÖYLE BİR TEHLİKE KAÇINILMAZ OLUR..! UZUN YILLARDIR TSK'NIN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLANMASINI SAVUNUYORUM AMA SİVİL BAKAN OLURSA OLUR...
son derece normal... asker, sivil için vardır.. asker otorite değildir. kafasına göre güç silah var diye hükümetlere ayar vermemelidir.
BAK BU OLMADI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINIDA DAMAT BEYE BAĞLAMALIYDI :(((
Darbe başarılı oldu herkes mevkisini aldı vaat edilenler...
euro dolar altın almış başını gidiyor siz neyden bahsediyorsunuz daha fakir fukara açlıktan ölüyor biraz da bu konuya yönelin
Tayyipcim sen dene kaç yardımcı istiyosan ekle çıkar. Kimse artık bişey demiyor sana. Bir çocuğun puzzle ile oynadığı gibi oyna.
Ak Parti Hatay Milletvekili'nin oğlu polisleri sıraya dizip eşgallerini almıştı, aklıma o sahne geldi yeminle. Bağlayın bağlayın herşey çok güzel olacak.
Yeni KHK ile ofsayt kuralı belirleme yetkisi cumhurbaşkanına verildi!
BU DOLAR NEREYE GIDIYOR BUNUN AÇIKLAMASI YOKMU ??????
Sizin damada piyasalarin tepkisi cok hoş oldu 1 günde tl %8 deger kaybetti Bakalim daha neler gorecegiz
Genelkurmay milli savunmaya baglanirsa garnizon komutanları 3 lü protokolden cıkacak demektir. Asker olmanın gruru verici yanlarından biri o bence
PARTİ İL BAŞKANLARI, ALBAYLARI YARBAYLARI TOKATLASIN TOKATLASIN GÖNDERSİN" İN ÖNÜNÜ AÇAR, EMNİYET VE BELEDİYE GİBİ.. AKILLA YAKLAŞIRSAK GEREKİYORSA HERŞEY OLABİLİR ANCAK GEREK VARMI ÜLKEMİZDE İLERİ DEMOKRASİ ÇOK DA İYİ DEĞİLKEN. FAYDASI OLURMU BENCE ALAKASI YOK. ZATEN KUVVET KOMUTANINA KADAR YÖNETİCİ KADROSU ARTIK BAŞKANA YAKIN OLACAK. DAHA DA BAKANLIĞIN BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ GBİ SİYASETE ÇOK YAKLAŞTIRMAYA GERENNNK YOHH.
hani her sey parlementonun oylamasindan gecicekti ne boyle parlementoya sunmadan degisiklik. anladiysam arap oluyim bu yeni sistemi o zaman neden milletvekili sectirdiniz bu kadar maas niye veriliyor yine her isedigini yapiyorsun simdi bu baskanlik sistemimi yoksa rejim mi
kardesim manyak birine gelse ulke icin deli bi karar verse ne olur hic dusundunuzmu bence askeriye siyasete sokulmamali. ne batti bunca sene anlamadimki sen oldun gittin senden sonra manyagin biri gecerse ne olur dusunmuyormusun
Bırak bu ağızları avrupa birliği şartlarını siz işinize geldiği zaman uyguluyosunuz asker siyaset e malzeme oldu mu o ülkeden hayır gelmez bu sisteme destek veren da varlar çok pişman olcaksınız çoook
oh be bende bu haberi bekliyodum
MEMLEKET TEK AKLA EMANET.CUMHURİYET TARİH OLDU.
İSABETLİ OLUR SESİ ÇOK ÇIKAN SUBAY OLDUMU ESKİDEN GİDER SİYASİLERE ŞERRİNİ SÜRTERLERDİ GİDİN ŞİMDİ NE YAOIYORSANIZ YAPIN AHA KOMUTANINIZ MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLDU İSTEDİYİN KADAR SIKIYSA GİT ESKİSİGİBİ HULİSİ AKARA ŞERRİNİZİ SÜRTÜN DARBE YAPARIZ HA YEMEZLER ARTIK ÇÜNKÜ BAŞINIZDA KOMUTANINIZ VAR.BİTTİ ARTIK O ESKİ DARBE ZAMANI GÜNLER .POLİS NASIL DEVLETİN EMRİNDESE ASKERDE AYNI O ÜNÜFORMAYI GİYERKEN DARBE DEYİL ASKER OLDUĞUNU UNUTMA .BİRİNİZİN ELBİSESİ MAVİ DİYERİ KAHVERENGİ.İKİNİZDE BELİNİZDEKİLERE GÜVENMEYİN MİLLET 15 TEMMUZDA BİLİÇLENDİ ÖYLE Bİ DURUM OLURSA VATANDAŞ KAFANIZI TAŞTAN EZER VAL
ZATEN OLMASI GEREKEN...
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