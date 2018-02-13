Son dakika! HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto bahanesiyle ’halkı sokağa dökme ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları’ iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan HDP Parti Meclis üyesi Serpil Kemalbay, Çankaya’da adliyeye gittiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Kemalbay’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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