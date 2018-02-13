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Son dakika! HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 17:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay gözaltına alındı.

Son dakika! HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto bahanesiyle ’halkı sokağa dökme ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları’ iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan HDP Parti Meclis üyesi Serpil Kemalbay, Çankaya’da adliyeye gittiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Kemalbay’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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HDP gözaltı Serpil Kemalbay

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