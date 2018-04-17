Son dakika! Hükümet, CHP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken seçim çağrısında bulunarak, seçimlerin 26 Ağustos 2018'de yapılması gerektiğini söyledi. Bahçeli'nin açıklamalarına Hükümet, CHP ve İYİ Parti'den jet yanıt geldi.

BOZDAĞ: YETKİLİ ORGANLARDA DEĞERLENDİRİLİR



Başbakan Yardıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı hakkında, "Yetkili organlarda değerlendirilir" dedi.

CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN: HODRİ MEYDAN



Tezcan, “Türkiye’nin içine sokulduğu tek adam rejiminden kurtuluş yolu seçimdir. Biz her zaman seçime hazırız. Bu sefer seçim kararını tek adam koalisyonunun sözcüsü verdi. Hükümet sözcüsü belli, Bekir Bozdağ, AKP sözcüsü bellidir, Mahir Ünal ve tek adam koalisyonunun sözcüsü de Devlet Bahçeli” ifadesini kullandı. Tezcan, “Bu tek adam koalisyonunun baş aktörü ne diyor ona bakmak gerek. Onu merak ediyoruz. Türkiye’yi bu durumdan çıkaracak tek yolun seçim olduğuna inanıyoruz. Hodri meydan Türkiye’yi kurtarmaya hazırız” dedi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA



İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da seçime hazır olduklarını söyledi. Türkkan, “Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın üçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir” dedi. Türkkan, partisinin seçime katılmasıyla ilgili soruya da, “Seçime katılmamızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz hazırız” yanıtını verdi.