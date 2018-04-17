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Son dakika! Hükümet, CHP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınması çağrısında bulundu. Bahçeli'nin çağrısına Hükümet, CHP ve İYİ Parti'den jet yanıt geldi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken seçim çağrısında bulunarak, seçimlerin 26 Ağustos 2018'de yapılması gerektiğini söyledi. Bahçeli'nin açıklamalarına Hükümet, CHP ve İYİ Parti'den jet yanıt geldi.

BOZDAĞ: YETKİLİ ORGANLARDA DEĞERLENDİRİLİR

Başbakan Yardıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı hakkında, "Yetkili organlarda değerlendirilir" dedi.

CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN: HODRİ MEYDAN

Tezcan, “Türkiye’nin içine sokulduğu tek adam rejiminden kurtuluş yolu seçimdir. Biz her zaman seçime hazırız. Bu sefer seçim kararını tek adam koalisyonunun sözcüsü verdi. Hükümet sözcüsü belli, Bekir Bozdağ, AKP sözcüsü bellidir, Mahir Ünal ve tek adam koalisyonunun sözcüsü de Devlet Bahçeli” ifadesini kullandı. Tezcan, “Bu tek adam koalisyonunun baş aktörü ne diyor ona bakmak gerek. Onu merak ediyoruz. Türkiye’yi bu durumdan çıkaracak tek yolun seçim olduğuna inanıyoruz. Hodri meydan Türkiye’yi kurtarmaya hazırız” dedi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da seçime hazır olduklarını söyledi. Türkkan, “Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın üçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir” dedi. Türkkan, partisinin seçime katılmasıyla ilgili soruya da, “Seçime katılmamızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz hazırız” yanıtını verdi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu iyi partinin kafası güzel heralde kendilerini çok büyük sanıyorlar barajı bile geçemez bunlar
BAHÇELİ SORUMSUS BİR DAVRANIŞ SERGİLEYEREK EKONOMİYİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLMİŞ , NE SÖYLEDİĞİNİN FARKINDA DEĞİL.
AK PARTİNİN BAŞ DANIŞMANI KÜÇÜK REİS Açıkladı. seçime gidiyoruz
Dik duruş ve sözlerinin arkasında durması ile bilinen hükümet bu söylem ile sonunu hazırlamıştır. Afrin çıkartmasına güvenerek erken seçime gideceklerse ordakiler oy kullnmayacak bunu herhalde bilmiyorlar.
Kendileri erken seçimi açıklayamadılar mhp gene destekçisi üstlendi ohali kaldırmadan seçimler yapılsın devletin gücünü sonuna kadar seçimlerde kullanılsın. Bu ülkede gidişat böyle devam edip erkene alınmasın seçimler hükümet düşer
koltuk değneğinin oyununa gelmeyin sayın iyi saadet ve cehapeliler sizin seçmeniniz k..çnı kaldırıp oy kullanmak için tatil yörelerinden gelmez siz bu kadarmı alkısınız kafanız basmıyor erkn seçim yaza denk gelirse oy kullanmaya sadece ittifaktan saadetli olanlar gelir akepeliler zaten koltuk değnekli ameliyatlı bile olsa gelir oy atar yaşamayanları bile atar seçim yaza olursa bu akepeye yarar
şuan ekonomin kötü gidişatının tespitini MHP iyi yaptığı için süreci hızlandırarak işi kurtarma çabası içinde. afrinden dolayı milli duygular şuan canlıyken çorbayı sıcak sıcak içmek gerektiğininde farkında
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