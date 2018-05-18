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Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 09:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın son dakika bir açıklama yaparak gündemde yeni bir çözüm sürecinin olmadığını söyledi

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, çözüm süreci iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur.

Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır.

Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir."

Dün akşam Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, AK Parti ile MHP'nin yaptığı ittifakın doğu ve güneydoğudaki halkı rahatsız ettiğini söyledi ve seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Çözüm Süreci İbrahim Kalın

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Yok diyorlarsa kesin vardır
YEMEZLER,EFENDİLER,YEMEZLER!!! ZATEN GİDİCİSİNİZ!!! T A M A M...
demek ki var
Yüzünüze gözünüze bulaştırmıştınız akil adamlar türetmiştiniz hepsi de tırs çıkmıştı hatırlatırım
kim yalancı? siz nasıl müslümansınız ya!!
@oozn müslüman olduklarını da nereden çıkardın?
@oozn insana tapıp müslümanım diyen çıkarcı koyunlar bu kadar müslüman oluyorlar :) Bu müslümanlık başka müslümanlık
Kapalı kapılar ardında çözüm sürecini tekrar başlattığınızı herkes biliyor. Pervin Buldan'ın çıkıp kesinlikle Meral Akşener'e oy vermeyiz demesinden belli. Kesinlikle çözüm sürecini deviren kürtleri ötekileştiren Akp oy vermeyiz demiyorsunuz. 8 ay gibi kısa bir süre iç işleri bakanlığı yapmış görev süresince hiçbir faili meçhulun olmadığı bir insana oy vermeyiz demenizden çözüm sürecinin tekrar başladığının en güzel kanıtıdır. Ayrıca İngiltereye giden Akp heyeti kiminle görüştü. Nasılsa her dediğinizi alkışlayan bşr kitle var.
olamaz zaten çünki defolup gideceksiniz ve yargılanmanız için tüm kanunlar değiştirilicek
HDP nin oylarına muhtaç olunca hemen çözüm süreci başlatırsınız 16 senedir kürt oylar sayesinde iktidar oldunuz 16 senedir insanları kandırdınız kendi oy çıkarlarınız için bu sefer bu oyuna HDP ve KÜRT halkı gelmez umarım
YOK DENDİYSE MUTLAKA GELECEKTİR. GEÇMİŞTE DE BÖYLE OLMADI MI
Hanginiz yalan soyluyor o zaman
hdp oylarına ihtiyaç var.kesin bir açılım yaparlar.dolmabahçe ayarlanır yine.
Bunlar nasıl müslüman yok dedikleri her şey çıkıyor.
Onu bunu bırakında biraz çaldıgınız paraları söyleyin ülkeyi nasıl soydugunuzu söyleyin namaz kılıp istismar ettiginiz küçücük çocukları söyleyin siz rteye rtenin israile abdye nasıl kölelik ettigini söyleyin
Çözüm süreci diyerek memleketi ne hale getiridler umarım unutmazlar o hendekleri , şehir savaşlarını. Teroristle çözüm süreci mi olur. Tekrar yıkmayın siyasi ikbaliniz için artık biraz da memleketi düşünün.
yemezler artık MİLLET bunun farkında mahlukun biri ERKEN SEÇİM ve AF konusunu ortaya atar Çelişkiler sıralanır Şimdide ÇÖZÜM aldatması çıkarırlar MİLLET yemez TAMAM tamam TAMAM Diyecek
KENDİ ÜLKEMİZDE MÜLTECİ KONUMUNA GELDİK NEREDEYSE NE KAZANABİLİYORUZ NE BİRİKTİREBİLİYODUZ GELECEK KORKUSUYLA YAŞIYORUZ YAZIKKAR OLSUN HARAM OLSUN BÖYLE HÜKÜMETE BÖYLE BECERİKSİZ YETKİLİLERE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
şu an gündemde olmadığı seçimi kazanırlarsa gündeme gelmeyeceği anlamına gelmez.
ne zaman çözüm süreci dedilerse, haburda pkk saldıkları gibi pkk sempatizaanları içerden çıkaracaklar bence. kürt sorunu, filistin sorunu, smülteci vatandaş yanaşması oluyor. sarayın dışında olup bitenleri görmüyorlar. mültecilerin çoğu fuhuş dilenme gibi yola düşmüş devlet göz yumuyor.ne ahlak ve ne yeni türkiye ama .
selo başkan
yani 2 tur seçimlerinde olacak diyor....
İki danışman ayrı telden konuşuyor.başbakan ayrı bakanlar ayrı konuşuyor.birbirini düzeltmeler moda oldu
Çözüm süreci başladığında insanlar pkk silah bırakacak ve Ķürtlere anayasal güvence verilecek kendi dilleri yok olmaktan her gün asimile olmaktan kurtulacak diye destekledi.Ama baktılar ki sizin umrunuzda değil sadece başkanlığı düşündünüz.Sadece ülke elinizde olsun tek adama gidelim demokrasi ve özgürlükler umrunuzda değilmiş bunu anladık.Iki polisi suruçta vuranlar kim o dosyayı kapattınız çünkü süreç bitsin istediniz milliyetçi tabanınız sizden uzaklaştı diye.şimdi tekrar çözümden bahsediyorsunuz yemezler.
Emeklilikte Yaşa Takılanlan vatandaşlar için bir çalışma yok mu !!!!! O zaman 24 Haziranda size OY yok.
Başdanışman İlnur Çevik dün seçimden sonra yapılacağını söyledi. Bugün sözcüsü yok diyor. Ya bizi yiyorlar ya da bunların birbirlerinden haberleri yok. Bence seçmeni ve Mhp yi uyandırmak istemiyorlar.
tüm cevapları yanlış tarafta aramayı hak olarak görmeye alışanlar, bu kez de 40 yıldır çözülemeyen terör düğümünü güneydogudaki insanların ayaklarına vuranlar çözsün.iyi bir vatandaş olarak yaşamak da bir çözüm bunu denemeyi hic düşündünüz mü ?
açıklamayı okuyunca gözlerim yaşardı. konu çözülmüş haberimiz yok
yok görüşmedik apo ile görüşüldü af yok dendi oldu bedelli asla şerefimizdir olmayacak dendi oldu daha neler neler hep kandırıldılar nedense
seçim yaklasti kürt kardesim :))bayadir yoktu kürt kardesleriniz evletlikti ne oldu simdi sakacilar ya :))
YENİ BİR SEÇİM SÜRECİNİ BU ÜLKE ASLA KALDIRAMAZ. SONUÇLARI ORTADA.. Kİ "ARTIK YETER AKP..."
haydi sayın bahçeli bunu da bir açıkla.danışman var dedi sözcü yok diyor.kime inanalım.
ÇÖZÜM SÜRECİNE GİRERSENİZ YAZIKLAR OLSUN SİZE OY FELAN YOK OZAMAN
Kürt vatandaşlarımız çok sevinmiştir bu habere artık hep beraber Cumhur İttifakı'na oy veririler...
ÇÖZÜM SÜRECİYMİŞ... BENİM SİZİ (SİYASİLERİ) DİNLEMEM İÇİN SİZDE BANA HİTAP EDİN. 50 KERE ÖĞRETMEN DİYECEĞİNİZE 1 KERE MÜHENDİSLER DEYİN YAA...
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