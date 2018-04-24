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Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Ankara'dan son dakika haberi geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, cumhurbaşkanı adayını kesin olarak belirledi.İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i gösterme kararı aldı.

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Ayrıntılar geliyor...

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İYİ parti Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SEÇİLEMEZSE VEKİLDE OLAMIYOR .AMA ARTIK TÜRKİYE IŞIĞI GÖRDÜ ÇOK ŞÜKÜR .
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