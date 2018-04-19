Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği vardır. Ben değil, yetkili organlarımız belirlerler. Önümüzdeki günlerde Parti Meclisimizi toplayacağız adayımızı belirleyeceğiz." dedi.
CHP İTTİFAK YAPACAK MI?
CHP'nin ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin olarak CHP lideri, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
Haziran aydınlık bir ay. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Kirazların bol olduğu bir aydır. Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz haziranı böyle görüyoruz. Bu ülkeye huzuru, demokrasiyi getirmek için... Cumhuriyeti getireceğiz.
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