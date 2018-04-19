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Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında, "Parti Meclisimizi toplayacağız adayımızı belirleyeceğiz" dedi. CHP lideri, gazetecilerin seçim ittifakına ilişkin sorusuna ise, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği vardır. Ben değil, yetkili organlarımız belirlerler. Önümüzdeki günlerde Parti Meclisimizi toplayacağız adayımızı belirleyeceğiz." dedi.

CHP İTTİFAK YAPACAK MI?

CHP'nin ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin olarak CHP lideri, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Haziran aydınlık bir ay. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Kirazların bol olduğu bir aydır. Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz haziranı böyle görüyoruz. Bu ülkeye huzuru, demokrasiyi getirmek için... Cumhuriyeti getireceğiz.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
bu adam komedi yaww
atma ziyaaa
17 YILDIR AYNI TERANE. Sakarya da miting yapmıştın büyük alanın altına otopark yapmayı önermiştin halbuki tüm millet sana gülmüştü oranın bir otopark oldugunu bile bilmiyordun geldiğin yeri iyi tanı keMAL ona göre siyaset yap dürüst ol
şair pinokyo kemal kivirmis yine ????☺????
Varmı sende o yürek acep
Yine saçmalamalardan seçmeler dinlediniz
Yapacağın tek hamle var o da Meral akşeneri destekleyip SAADET, İYİ PARTİ,CHP ve HÜDAPAR ittifakı kurmaktır.
@baris_kurt_1987 Dünyadan haberin olmadığın belli Saidi Nursiye kötülüğü yapanların chp olduğu yerde hiç bir hüdaparcı oy vermez..
aday olmaz nedenmi? olursa seçilmeyeceğini biliyor. onun için boşta kalacak partinin başı olamayacak milletvekili olması bitecek daha neler neler... yani kk bu kadar aklı kıt biri değil partiyi bırakamaz yani aday olamaz bu korkusu var. yürek yok yürek
Ramazan ayını mi sormuşlar. anlamadim
12 milyon emekli bugünü bekliyor suryeliye 50 milyar dolar emekliye 50 tl.
laf salatası yapmış,
CHPnin bu seçimi kazanmasının tek yolu var Merak akşeneri aday göstermesi
sayin kilictaroglu.siz niye aday olmuyorsunuz ??
@mehmet_kaan_1973 yahu adam hem alevi hem solcu.bizimkiler oy verirlermi.yoksa ülkedeki en temiz adamlardan birisi.bizimkiler nerde hırsız,arsız,yalancı varsa birde namaz,abdest varsa iş tamam.
insanlık çok uzaklaşmış malesef
YAZIK YA BU ADAM DA NE VAR BİR KERE CUMHUR BAŞKANI OLSA NE OLUR Kİ . YAZIK GARİP HEVESLENMİŞ İŞTE O KOLTUGA OTURDUMUYDUN BU ZAVALLI EVEDE GİTMEZ. GARİP HEVESLENMİŞ YA VERİN O KOLTUGU YOKSAM BİR YERLERİ ŞİŞECEK GARİBİN.
Canan Kaftancıoğlunu Aday göstersene nasıl olsa baya bir destek vermiştin kendisine. Bu Referansı anlayamayanlara iyi uykular.
24 Haziran akşamı erdoğan galip gelirse çıkıp kılıçdaroğlu ben kötüyüm erdoğan iyiymiş mi diyecek.Daha konuşmaktan aciz bir CHP lideri.Öncelikle ülkemiz için hayırlı olan ne ise o olsun demesini isterdim.
bu adam aslaaaa seçilmezz ahada bu raya yazıyorum partısını yerin dibine indirdı yine veren verecek var bunun gibileri yıllardır veriyorlar yine verecekledır ama velakın husran asla türk milleti buna razı gelmez hdp kankısı
HER YORUMA HAYIR BASACAĞINIZA KEMAL İN HANGİ SÖZÜNE OLUMLU YORUM YAZACAĞINIZ ONU DÜŞÜNÜN.
ÇOK BASİT Bİ SORU 'CUMHURBAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MISINIZ?' yani sende devlet yönetecek yürek var mı? soru bu NE EVELEYİP GEVELİYON
yine mii yaaa Allah aşkına bi defol git şu partidende adam akıllı oy verelim mahvettiniz güzelim partiyi
BU HAZİRANI BENDE SEVDİM HAYDİ BİSMİLLAH DİYELİM ÖYLEYSE BUYRUN SEÇİME
nasıl kıvıracağını şaşırmış yine mal.koltuk sevdası var sende.varmı sende öyle cesaret para tatlı geliyor dimi inek
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