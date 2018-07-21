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Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2018 13:21 | Son Güncelleme

CHP'de genel merkez ile muhalifler arasındaki çekişme sürerken son dakika bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

"Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna
Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette.

'BİRİLERİ KOLTUK DERDİNDE'

İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım. Milletvekili hapiste. Hangi gerekçe ile hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor? Nasıl içeriye atılıyor? Hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde. Davası öne alınıyor. Duruşması öne alınıyor. Tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Yurtdışına kaçacak deniliyor. Oysa dokunulmazlığı kalktıktan sonra 38 kez yurtdışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye'nin gündemindeyken biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım. Genel yayın yönetmenleri ile bir araya geleceğim. Bu konuları belki orada biraz daha ayrıntılı oturur düşünür ve düşünelerimi aktarırırım" şeklinde devap verdi.

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
Koltuk derdinde olan sensin bi gitmedin arkadaş ya
Haklısın bir bırakmadın gitti, yapıştın kaldın.
@ihsanhalici gitmesin kemalim o bize lazım 2023'e kadar gitmesin diren kemal ardındayız reis seni seviyor
Ulan 15 senedir muhalefetsin. Sen yetersiz kaldığın için ekonomide böyle ülkede böyle. Artık defolup git karaktersiz olma. Koltuğa yapıştın kaldın. Siyasetçi değilsin sen bunu anla artık. Yetersiz çapsız birisin. Her lafın eksik kalıyor. Her söylediğin arkası boş çıkıyor...
Koltuk sevdası kimde belli oluyor. Son çırpınışların. İnce,den yürü hadi ????
Koltuk derdinde olan kim acaba?
NE UTANMAZ BİR ADAMSIN SEN HERŞEYE BİR BAHANEN HAZIR.
bir chpli olarak diyorum ki partinin yüz karasısın koltuk derdinde olanlar bırakmayanlardır!
konuştu yine memleketin değişiği
koltuk derdinde biri varsa oda sensin 16 yıldır 1 adımileriye gidemedin bırakta ince koşsun engelleme.
bu kılıçdaroğlunun akıllanacağı yok bu ülke de koltuk sevdası olan tek kişi sensin. kabul et artık senden yönetici falan olmaz hatta senden milletvekili bile olmaz işin gücün fitne
İnan kılıçdaroğlu senden başka koltuk sevdalısı yok.
Komik bile değilsin.
Sen memleket dertlerini bırakıp fetönün ,hdp'nin derdine düşmüşsün.
Sn. Kılıçtaroğlu oradan öylemi gözüküyor bilemiyorum ama biz halk olarak senin koltuk sevdalısı olduğunu düşünüyoruz.
Sen memleket dertlerini bırakıp fetöcülerin hdp'nin derdine düşmüşsün Chp'yi sadece bir araç olarak kullanıyorsun artık gerçekler gizlenemez.
koltuk gidiyooor Kemâllll !!!
Sayın Kılıçdaroğlu şaka yapıyorsunuz sanırım. Kimin koltuk sevdalısı olduğu belli olmuyor mu? Madem koltuk sevdanız yok bırakın o zaman chp yi.
yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış..yüzsüzlügün bu kadarina da pes doğrusu..utanmaz arlanmaz..Bu da çağdaş Atatürkçü geçinen chp kafası..buyur burdan yak..
asıl koltuk sevdalısı olan
keMAL bey aynaya bak kendine göreceksin koltuk derdinde kim olduğunu, ancak sende yüz yokki
höt korkusu başlamış. damardan girerek duygu sömürüsüne başlamış. ulan memlekette bir dikili ağacınız yok, hatta dikili olanları yok edersiniz, sonra ülke gidişatına dil uzatırsın. ben böyle dünyanın gelmişine geçmişine yanayım.
eee senin halin nolacak birazda ondan bahsetsene bırak bu gündem ayaklarını..
40 yılın başı yalansız, dolansız doğru bir laf edip , kendini tarif etmişsin kemal ağa..çok doğru .. 9 seçim kaybetmene rağmen hala koltuk derdindesin..onurlu bir başkan 2 - 3 hezimetten sonra istifa eder, yerini daha iyi bir lidere bırakırdı..ama sen değil 9, 19 seçim kaybetsen de o koltuğa sımsıkı sarılıp, (geldiğin günden itibaren yaptığın gibi) teröre, kaosa, gerginliğe, kutuplaşmaya hizmet etme niyetindesin..chp senin için sadece bir basamak..genel merkezin kediciği Reşo kadar ekmeğini yediğin kapıya sadakatin yok..bu ülke seni hep nefretle anacaktır..
evet olacak şey değil!!!kim koltuk derdinde,niye inatla birakmyorsun acaba.
kendisi ne koltuğa yapıştı kaldı iktidar olmak bizim de hedefimiz kendisi muhalefet olmak isteyebilir iktidara gelmek bizimde hakkımız yapamıyorsun birakda yapana yol aç
evet bencede koltuk ???? derdinde olma lütfen bırak koltuğu artık bak ne güzel söylemişsiniz birileri koltuk ???? derdinde
vallaha dogru söylüyosunuz kemal beyciğim ülkede partide berbat haldeyken birileri o koltugu haşa bırakmıyo nası bi koltuksa o artık tamam kemal :))
aynen Kemal Kılıçdarğlu üşmüş, acabaaaa kimmm
Komik bile değilsin kemal bey.
bıktık artık senden ne onursuz bi adamışsın bırak artık o koldugu
Haklı adam:)
Evet birileri koltuk derdinde anlayamadı hala 9 seçim geçti milletin seni istemediğini hala anlamadın yeterin artık adam senin oyun yarısımdan fazla oy aldı
Sayın KILIÇDAROĞLU; sizi çok seven birisi olarak, lütfen sizde koltuk sevdasından vazgeçin. Koltuk sevdası deyip koltukta oturmak abesle iştigal.
Gercekten dogru "Bırılerı koltuk derdınde"
utanmaz arlanmaz,partiye oy vermeyeceğim senin yüzünden
pes artık ya ..
gerçekten koltuk derdinde olan n birisi varsa oda oda Kemal Kılıçdaroğlu dur,ve derhal cekilmelidir
koltuk sevdalısı olan sensin defol git artık
asıl koltuk derdinde olan sensin istifa ette partinin önü açılsın yeter be yeter nasıl bir koltuk sevgisi sendeki bide millete utanmadan birileri koltuk derdinde diye biliyorsun yuhhhhh be yuhhhh
Yıllarca başkan olamayacaksın dedin ama oldu.beklentileri boşa çıkardın.iyi bir insan olmanın iyi bir siyasetçi olman anlamına gelmez.Birakma zamanın çoktan geldi de gectide.
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