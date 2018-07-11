Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

Habertürk'ün haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti.
Ayrıntılar geliyor...
'Adnan Oktar belasını buldu'
Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!
Trump şoke etti: Siz Rusya'nın esirisiniz
Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz
Adnan Oktar ve kediciklere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
İYİ Parti'de büyük kriz!
Türk tamirciden dahiyane fikir! Aracını ortadan ikiye kesip...
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü
Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum