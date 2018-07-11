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Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

Habertürk'ün haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti.

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CHP istifa Ali Arif Özzeybek Kılıçdaroğlu'nun danışmanı

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