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Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 11:59 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir" dedi.

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Kendi partisinin çok üstünde bir oy alması sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmişti. Çünkü liderler kendi partilerinin üzerinde oy alırlar.

Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir. Bundan sonra genel başkan olur olmaz bunu bilemem ama bir siyaset bilimci olarak gördüğüm fotoğraf bu. Son derece samimi olarak söylüyorum.

Kılıçdaroğlu’nun sahada oluşturamadığı heyecanı ve rüzgarı Muharrem İnce sahada oluşturdu. Türk siyasetinin de yeni ve önemli bir aktör kazandığı da ortaya çıkıyor

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
sanamı kalmış
chp ye ayar vermek sanamı kaldı
akp kendi işine baksın.
muharrem ince başkan yardımcısı olsun demokratik olarak hakkı. 2kişiden 1i tayyip erdoğan dediyse 3kişiden biride muharrem ince dedi.
@tayf_2017 yani diyorsunki üçün birini alır :)
İNCE Akp’nin işine gelmiş bu anlaşılıyor.
Yav adam kötü bir şey mi söylemiş millet sanane filan yazıyor. ? Gözle görülür bir şey bu.Keşke hep böyle konuşmalar olsa.Partiler diğer partilerin liderleri övünülecek yerde övse.Bu ne aynı vatanda düşman iki gurup.Hiç kimse körü körüne bağlı olmasın bir lidere, partiye.Akıllı olun biraz ya.!
sana ne oluyor mahir ünal sanamı düştü chp nin başında kimin olacağına karar vermek siz seçilmiş başbakanınızı bile emirle istifa ettiren partisiniz siz ne anlarsınız demokrasiden aklınızı kendinize saklayın
Allah Allah ben mi yanlış okuyorum yoksa Ünal İnce'yi mi övüyor ? Sahada görmeye alışık olmadığımız hareketler. İnce'nin RTE'yi tebrik etmesi, şimdi de bu. Ne güzel jestler. İnce, böyle bir ortamın oluşmasına vesile oldu.
Muharrem İnce CHP genel başkanı olsun olmasın Türk siyasetinde en önemli muhalefet olacak. İnce İnce Cumhurbaşkanlığına yürüyecektir.
siyasette görmek istediğimiz, çok güzel hareketler. gerçekten bu yaklaşım bir zeytin dalıdır. siyaseti bu şekilde halk daha çok sevecektir. tebrikler
oyle deme yol olur
burnuma kötü kokular geliyor
hay Allah biz bilmiyorduk çok sağol amca. çok İNCEsiniz.
çok yerinde bi müdahale
CHP lilerin yapamadığını yapmaya kalkmış ne yapsın sizde iş yok .
MİLLET SANA GÖREV VERDİ, SEN GİT GÖREVİNLE İLGİLEN, BIRAK CHP Yİ VEYA M. İNCEYİ, İŞİNE BAK SEN...SEN KİMSİN...
bozuk saat misali... bir kere olsa da doğruyu söylüyorlar
bunların tek derdi CHP'nin başında Dersimli bir Alevî olmasın da kim olursa olsun
chp yi de böldüler abiler
KEMAL KILIÇTAROĞLU'NU yedirtmeyiz. Biz onunla daha çok seçim kazanacağız. #dayan kılıçtaroğlu
m.ince sahne hakimiyeti--akıcı konuşması--kılıçdardan çok daha terbiyeli hali ve az da olsa şovmen tavırlarıyla seyirci üzerinde hakimiyet kurdu ve bu hakimiyeti oya çevirdi..ama kılıçdarın fetö ve kandil gibi çok sağlam 2 torpili var.. bunu kırabilir ve yeni başkan olabilirse chp ye yeni bir soluk getirir..
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