HABER

Son dakika Manisa'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 13:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Manisa'da askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 21 asker, 3 korucu ve minibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı.

Son dakika Manisa'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitim gören uzman erbaş ve korucular, çarşı iznine gitmek üzere nizamiye önündeki kavşakta minibüse bindi.

Kavşaktan dönüş yapan minibüsle, gelen bir TIR çarpıştı. Kazada, hem minibüstekiler hem de başka bir minibüsü beklyen diğer askerlerden yaralanan oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 21 asker, 3 korucu ve minibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşındı.

450 bin kişi bekleniyor! Görülmemiş yoğunluk450 bin kişi bekleniyor! Görülmemiş yoğunluk
Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haberYargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Kırkağaç Kaza asker

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler! 'Siyasi hayatı bitecek'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler! 'Siyasi hayatı bitecek'

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.