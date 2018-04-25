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Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimi için CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Kritik görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı. Akşener, "Partimizin sloganı Türkiye ve milletimiz iyi olacak" dedi. Ayrıca Akşener cumhurbaşkanlığına adaylığını sürdürdüğünü de söyledi.

Türkiye erken seçime giderken muhalefet partileri arasındaki görüşmeler hız kazandı. İYİ Parti ve CHP liderleri Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sona erdi. Görüşme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapılırken CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 vekil için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmek için ziyarette bulunduğunu ifade eden Akşener, adaylığını 100 bin imzayla sürdürdüğünü açıkladı.

Meral Akşener, "Partimiz 25 Ekim'de kuruldu, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum sayın genel başkana ve arkadaşlarına. Partimizin sloganını da söyleyeyim, Türkiye ve milletimiz iyi olacak" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması ve seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sinecek bir olay değildi. Bizim yaptığımız İYİ Parti'nin çok ötesinde demokrasiye katkıdır. Biz demokrasiyi savunanlar, hangi parti olursa olsun demokrasiyi savunanlar 24 Haziran'da, 25 Haziran'da biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran'a huzur içinde uyanacaklar. Bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Görüşmenin ardından Meral Akşener tweet attı.

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Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyorAbdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor
Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
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24 haziran seçimi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır...
HEMDE NE LİDER, LİDERİ OLMAYANLARA İYİ GİER.
Bugün vatanini milletini seven ve bölünme den yana olmayan her kes abd nin kuzey Suriye deki amacını biliyor. Türkiye yi bölme planinin en büyük engeline Erdoğan dir. Bu planı farkeden Bahçeli de vatan safinda yer almistir. Hal böyle iken iyi parti veya chp yada başka bir partinin adayının CB. seçiminde %50 yi geçme şansı yoktur. Anketciler de eski seçimlerle karıştırıp yanilacaklar. Çünkü bu seçim ülkemizin var olma savasidir. ya var olacağız topragimizi koruyacagiz. yada kurulacak Kürdistan dan sonra bir yüz yıl daha savaşa devam edeceğiz.
HELAL OLSUN MUHARREM BASKANİM SENİ SEVIYORUX MERAL HANİM VE SAADET LİDERİNE HÜRMETLE R TABİKİ KURT SEÇMENİ VE LIDERLERI Nİ DE UNUTMUYORUZ AYNI ZULMÜ İKTİDAR ONLARADA KUMPAS KURULMUSTUR MİLLETE DEVLETE KURULDUĞU GİBİ BUNLARDAN KURTULMAXSAK YEMİN EDERİM BU İKTİDAR DIŞ GÜÇLERİN ORTAĞI ALLAHA YEMİN OLSUN BENDE Kİ BİR AKP MHP LIYDIM SON 4 YİL ONCESINE KADAR AMA ARTIK BUNLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ GOSTRDILER FETO NEYSE ONDAN FAZLASI BUNLARDA ICLETINDE ACIMA DUYGUSU YOK MERHAMET YOK BUNA DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA DA DAHİL BAKANLAR ÇOĞU İLAHİYATCİ ADI ALTİNDA DINSIZLER BUNLAR KADAR KİN OLMAZDI
Şimdi merak ettiğim bir konu var İYİ parti hdp ile birlik olacak mı olmayacak mı oyu mu ona göre vereceğim birlik olursa avucunu yalasın şimdiden.
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır...........
EY AKŞENERE OY VERECEK ÜLKÜCÜLER ARTIK SİZLER SOSYOLİST BİRER KOMİNİSTSİNİZ. CÜNKÜ CHP ÖYLE BİR PARTİ.RAHMETLİ BAŞBUĞ TÜRKEŞ HAYATI BOYUNCA KOMİSTLERLE UĞRAŞTI EN BÜYÜK DÜŞMANLARI ONLARDI. CHP AKŞENERİ KULLANMAK İÇİN SİZLERİ KULLANACAĞI APAÇIK ORTADA FETO CULAR KDMİSTLER ÇOK YAKINDA HDPKK DA GELİR TAM BİR ÜÇGEN OLURSUUNUZ ARTIK. KURT SEÇMENİN GADASINI ALIRSINIZ.
bir bakarmısınız RTE dışında biz bu ülkeye şunu yapacağız diyen varmı yahu kimi kandırıyor bu adaylar onların tekderdi var RTE gitsin eeee sonra ne olacak senne vereceksin ne yapacaksın varmı bir projeniz bilginiz onları anlayın ne vereceksiniz Ülkemize kocaman bir yalansınız hepiniz yalann.
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