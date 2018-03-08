Meclis'te hareketli saatler! MHP reddedince CHP AK Parti'ye gitti

CHP’nin seçim güvenliği heyetinin randevu talebini neden kabul etmediklerini açıklayan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, “Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, Cumhur İttifakı'nı kurmuşlardır. CHP seçim güvenliği adı altında yaptığı görüşmelerle kendi örtülü ittifak arayışlarını perdelemeye çalışmaktadır. Seçim güvenliği adı altında partileri ziyaret eden CHP, asıl niyetini gizlemek için şimdi de MHP’den randevu talep etmiştir” dedi. CHP’nin çözüm yerine kaos üretmeye çalıştığını söyleyen Akçay, “CHP, ittifak ve seçimlerle ilgili düzenlemenin yer aldığı bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerini engellemek için her türlü çabayı göstermiştir. Komisyonda bütün maddelerin çıkarılması için önerge vermiştir. Anayasaya aykırılık önergesi vermiştir. Ondan sonra da 'teklifin noktası, virgülü dahi değişmedi' diye şikayet etmektedir. Oysa CHP bu kanun teklifinin noktasının, virgülünün değişmesi için bile önerge vermemiştir. Yani CHP her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine yine engelleyip kaos üretmeye çalışmaktadır” ifadesini kullandı.

"MHP, CUMHUR İTTİFAKI'NIN İLKE VE PRENSİPLERİNE BAĞLIDIR"



CHP’nin örtülü ittifak ve oyalama taktiklerini reddettiklerini söyleyen Akçay, “CHP, seçim güvenliği heyeti adı altında partilerle görüşerek hem Cumhur İttifakı'na karşı örtülü ittifaklar kurmaya hem de oyalamaya çalışmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle CHP'nin seçim güvenliği adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar sorumluluğu anlayışıyla görüşme yapması gayet doğaldır” değerlendirmesini yaptı. AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİLER Bu arada CHP heyeti saat 12.00’de AK Parti grubunu ziyaret etti. CHP heyetinde grup başkanvekili Özgür Özel, Lale Karabıyık, Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan bulunuyor. CHP heyetini AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşmede, CHP’nin 8 partiyi ziyaret ederek hazırladığı seçim güvenliği raporu ele alınıyor. CHP tarafından hazırlanan ve bugün Ak Parti’ye iletilen raporda sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirilerin yer aldığı ve bu maddenin kaldırılmasına yönelik bir öneri bulunduğu belirtildi.

Aynı apartmanda bulunan vatandaşların farklı sandıklara yönlendirilmesine yönelik bir itiraz bulunuyor. Mühürsüz oy pusulalarına yönelik eleştiri raporda yer alıyor. GÖRÜŞME SONRASINDA AÇIKLAMA CHP-AK Parti ziyareti sonrasında açıklama yapıldı. CHP heyetinden Özgür Özel şunları söyledi: MHP 2019'dan sonra bu durumda olacak olabilir, ama biz kendilerini yok saymayı düşünmedik. Ama kendileri bu görüşmeyi Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapacağımız görüşmeyi kendilerince yeterli görmüş olacaklar ki böyle açıklama yaptılar. Biz kendilerini bir siyasi parti olarak yapılacak ilk seçime kadar göreceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan'dan talep ettiğimiz bugün yapılması gereken komisyon toplantısının Pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü 8 siyasi partinin davet edilerek bir ülkedeki rejime demokrasi denmesi için iktidar yeterli değildir. Muhalefetin varlığı, eşit propaganda imkanlarına sahip olmasıyla mümkündür bu. Bunun için tüm siyasi partiler için öneri verdik. Toplam 11 artı 7, toplam 18 maddeyi ve 8 siyasi partinin doğrudan Meclis’e davet edilerek görüşlerinin alınmasıyla ilgili ilkesel talebimiz oldu.