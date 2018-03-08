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Meclis'te hareketli saatler! MHP reddedince CHP AK Parti'ye gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

MHP, seçim güvenliği görüşmesi için randevu isteyen CHP'ye randevu vermedi. MHP Grup Başkanvekili Akçay yaptığı açıklamada, "CHP'nin oyunlarına ve oyalamalarına itibar etmiyoruz" dedi. AK Parti ise CHP heyetine randevu verdi. CHP heyeti Ak parti grubunu saat 12.00'de ziyaret etti. Görüşme sonrasında açıklama yapıldı.

CHP’nin seçim güvenliği heyetinin randevu talebini neden kabul etmediklerini açıklayan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, “Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, Cumhur İttifakı'nı kurmuşlardır. CHP seçim güvenliği adı altında yaptığı görüşmelerle kendi örtülü ittifak arayışlarını perdelemeye çalışmaktadır. Seçim güvenliği adı altında partileri ziyaret eden CHP, asıl niyetini gizlemek için şimdi de MHP’den randevu talep etmiştir” dedi.

CHP’nin çözüm yerine kaos üretmeye çalıştığını söyleyen Akçay, “CHP, ittifak ve seçimlerle ilgili düzenlemenin yer aldığı bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerini engellemek için her türlü çabayı göstermiştir. Komisyonda bütün maddelerin çıkarılması için önerge vermiştir. Anayasaya aykırılık önergesi vermiştir. Ondan sonra da 'teklifin noktası, virgülü dahi değişmedi' diye şikayet etmektedir. Oysa CHP bu kanun teklifinin noktasının, virgülünün değişmesi için bile önerge vermemiştir. Yani CHP her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine yine engelleyip kaos üretmeye çalışmaktadır” ifadesini kullandı.

"MHP, CUMHUR İTTİFAKI'NIN İLKE VE PRENSİPLERİNE BAĞLIDIR"

CHP’nin örtülü ittifak ve oyalama taktiklerini reddettiklerini söyleyen Akçay, “CHP, seçim güvenliği heyeti adı altında partilerle görüşerek hem Cumhur İttifakı'na karşı örtülü ittifaklar kurmaya hem de oyalamaya çalışmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle CHP'nin seçim güvenliği adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar sorumluluğu anlayışıyla görüşme yapması gayet doğaldır” değerlendirmesini yaptı.

AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİLER

Bu arada CHP heyeti saat 12.00’de AK Parti grubunu ziyaret etti. CHP heyetinde grup başkanvekili Özgür Özel, Lale Karabıyık, Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan bulunuyor.

CHP heyetini AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşmede, CHP’nin 8 partiyi ziyaret ederek hazırladığı seçim güvenliği raporu ele alınıyor.

CHP tarafından hazırlanan ve bugün Ak Parti’ye iletilen raporda sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirilerin yer aldığı ve bu maddenin kaldırılmasına yönelik bir öneri bulunduğu belirtildi.

Aynı apartmanda bulunan vatandaşların farklı sandıklara yönlendirilmesine yönelik bir itiraz bulunuyor.

Mühürsüz oy pusulalarına yönelik eleştiri raporda yer alıyor.

GÖRÜŞME SONRASINDA AÇIKLAMA

CHP-AK Parti ziyareti sonrasında açıklama yapıldı.

CHP heyetinden Özgür Özel şunları söyledi:

MHP 2019'dan sonra bu durumda olacak olabilir, ama biz kendilerini yok saymayı düşünmedik. Ama kendileri bu görüşmeyi Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapacağımız görüşmeyi kendilerince yeterli görmüş olacaklar ki böyle açıklama yaptılar. Biz kendilerini bir siyasi parti olarak yapılacak ilk seçime kadar göreceğimizi ifade etmek istiyorum.

Sayın Başkan'dan talep ettiğimiz bugün yapılması gereken komisyon toplantısının Pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü 8 siyasi partinin davet edilerek bir ülkedeki rejime demokrasi denmesi için iktidar yeterli değildir. Muhalefetin varlığı, eşit propaganda imkanlarına sahip olmasıyla mümkündür bu. Bunun için tüm siyasi partiler için öneri verdik.

Toplam 11 artı 7, toplam 18 maddeyi ve 8 siyasi partinin doğrudan Meclis’e davet edilerek görüşlerinin alınmasıyla ilgili ilkesel talebimiz oldu.

Mustafa Elitaş ise şu açıklamayı yaptı:

Türkiye 2016 yılı sonundan itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimi Yenikapı ruhuyla birlikte Türkiye’nin birlik ve beraber olunmasının zorunlu olduğu ortaya çıktı. 2017’de yaptığımız çalışmalarla bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Muhalefet partilerinden destek gelmemişti. Hatta “bacadan girseler almayız” demişlerdi. Fakat bugün önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Muhalefet partisi bizden bir talepte bulundu.

AK Parti’nin evet dediğine MHP hayır derse olmaz. Bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını, ittifak konusunun virgülüne kadar devam etmesini beyan ettik. Yaptığımız anlaşma gereğince anayasa komisyonunda görüşülen teklifin son 3 maddesi bitirilecek.

11 maddelik tekliflerini değerlendireceğiz, Pazartesi günü planladığımız gibi kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Uzlaşma komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza, CHP’nin getirdiği teklifi değerlendirme imkanını bulmuş olacak.

Diğer partilerin görüşmelerini zaten CHP almış. Biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli haline getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Kendilerine görüşlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile değerlendireceğiz.

SORU & CEVAP

SORU: SEMİH YALÇIN’IN AÇIKLAMASI VAR. “TEKLİF GELDİĞİ GİBİ AYNEN GEÇER” GİBİ. MHP RANDEVUYU DA REDDETTİ

ELİTAŞ: Eğer MHP ‘teklif aynen geçsin’ dersek teklif aynen geçer. Biz de aynen geçsin dersek geçer.

SORU: MECLİS İRADESİNE AMBARGO YORUMLARI YAPILIYOR…

ELİTAŞ: Meclis iradesine nasıl ambargo konulur? Zaten komisyonda son üç madde kaldı. Meclis iradesiyle ne alakası var o işin?

SORU: SEÇİM BARAJI GÖRÜŞÜLDÜ MÜ

ELİTAŞ: İttifak bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürüne sahip olmaları gerekir. İsterseniz onu görüşlerini açıkladıktan sonra bu konuyu değerlendiririz.

ÖZEL: Görüştüğümüz tüm siyasi partilerin üzerinde ortaklaştırdığı en önemli husus, seçim barajının sıfıra indirilmeli. İttifak yaptığınızda ortadan kalkıyor.

ELİTAŞ: Ezilmemek için uzlaşmak gerekir.

SORU: BBP’NİN İTTİFAKA İSMİYLE GİRMEMESİNE DAİR BİR YAKINMA VAR. DEĞERLENDİRMENİZ NEDİR?

ELİTAŞ: O konuyu bilmiyorum. Sayın Destici’nin açıklamasını da okumadım.

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Okuyucu Yorumları 95 yorum
adamsın bahçeli :)
REİSLERİ ÖYLE TALİMAT VERMİŞTİR. SEÇİM GÜVENLİĞİ ALINMASINI İSTEYEMEYECEK KADAR KUYRUKLARI SIKIŞTI DEMEK.
@hikmetgungor Türkiyede yapılan bütün seçimler batıdan daha güvenli daha özgür bir ortamda yapılmıştır.güvenliği zedeleyen başta hdp denen terör partisi ve onu kollayan çakma Atatürkçü geçinen gizli chp lilerdir
@hikmetgungor Sandık görevlisi olmadığım halde;Her seçimde oylar sayılmaya başladığında ,oy kullandığım sandığa gittim ve sandığın başından ayrılmadım Birkaç kez de Oy kaybını önledim ve Sandık Başkanı Oy çuvalı ile Okul Bahçesindeki Görevli Otobüsüne binene kadarda Peşinden Ayrılmadım Sizde öyle yapın arkadaşım mademki Oy namustur NAMUSUNUZA SAHİP ÇIKIN! Seçim sabahı Yalandan yere ağlamayın Kuyruğu sıkışanlar;2019 da HEZİMETE Uğrayacaklarını anlamışlarki şimdiden Çamura Yatmaya Başlamışlar
@hikmetgungor Yok bizim reislerden öyle talimatlar gelmezde sizlerinkilerin reislerinden,eş başknalarından nasıl talimat geliyor biz çok iyi biliyoruz,kazanamazsannız sabote edin,çamur atın,yere yatın,...Asıl seçim Seçim güvenliği istemeyen CHp liler ve yancıları İP.-HDP.
@palermo544 HAKLISIN KARDEŞİM. BEN DE AYNI FİKİRDEYİM AMA ...
@nejmitut OHAL ALTINDA SEÇİM GÜVENLİĞİNDEN SÖZ ETME CEHALETİN VAR. MÜHÜRSÜZ OYLARLA YSK TARAFINDAN ÇALINAN ÜLKENİN KADERİ OLAN SEÇİM VAR. SEN HALA CHP DİYORSUN AMA PKK İLE DANS EDEN AKP DEN SÖZ ETMİYORSUN. ŞU ÇAKMA ATATÜRKÇÜLÜĞÜ DE SİZDEN ÖĞRENDİK. ÇAKMA BAYRAK SEVGİSİ GİBİ. HA HİÇ BİR SİYASİ PARTİ ÜYESİ DE DEĞİLİM BİLESİN. BAYRAĞINI, VATANINI VE ATATÜRK'Ü SEVEN LAYIK CUMHURİYETÇİ VATANDAŞIM.
@hikmetgungor Sandık başkanları Oy pusulalarını Mühürlemekle görevlidir..Bu görevi Kasıtlı olarak ihmal etmişlerse;Oy kullanan Vatandaşın Suçu ne? Son Referandumda Oy kullandığım sandıktada bu durum vardı Kapıdan izliyordum,Baktım Görevliler Oy pusulalarını ayıklıyor "__Hayırdır!!! O pusulalar hasta falanmı" dedim.. Seçim kurulundan gelen "Mühürsüz oylarda Geçerli" mesajından bahsettiler ve "sorun yok!" dediler "Biliyorum, banada geldi o bilgi" dedim Zaten Sandık görevlilerinden ve Başkandan huylandım o vakit
@palermo544 BEN 35 YIL HEP SANDIK BAŞKANLIĞI VEYA MEMURLUĞU YAPTIM SIKINTI OYLARIN ADLİYEDE BAŞKANDAN SİTEME GİRİŞİNDE VE ONDAN SONRA YAŞANIYOR FARKEDİLİNCE PARDON ÖZÜR DİLERİZ YANLIŞLIK OLMUŞ DENİYOR YAPILANDA YÜZLER HANESİNİ AKTARMA BİRİNDEN SİL DİĞERİNE YAZ FARKEDİLİNCE HATA OLMUŞ DE BEN BAŞKANKAEN TAKİP EDEMEDİM TA AYLAR SONRA GÖREBİLİYORSUN TABİ BAKAN OLURSA SİYASİ PARTİLER TAKİP EDEMİYORLAR YADA İŞ İŞTEN GEÇİYOR
@palermo544 bunlar MAL Kardeşim,,,oy larına sahip çıkamayan adamlar bu ÜLKE yi nasıl yönetecekler,,,,ÜLKE yi de satar namusu da satar bunlar,,,
@hikmetgungor Sokakta sorsan herkes CHP ye oy veriyorum diyor ama AKP hile hurda ile gene kazanacak!! Hepsi AKPnin elinde...Hatta YSK, koruma vb Referendumda 1,5 milyon oy hile ile AKPye gitti !!! Muz cumh. mi yoksa Arabi bir dikta rejimi bilen yok !!!... ZATEN her yer SATILDI MUSEVILERE, ARAPLAR vb.. Burada ne kadar sadaka ve vergi yiyen AKPli kan emen parazit var!! Bizim vergiler zehir olsun sizin gibi sahte Arabi bedevilere:)
@hikmetgungor ama sı ne,,gidin masa başında oyunuza sahip çıkın embesiller,,,,
InsAllah AKŞENER Gelecek... kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak.. TÜRK milleti huzura kavuşacak .. Ne Mutlu Türküm Diyene..
@serdar_1981_alcym akşener,belki size çay içmeye gelir ama onun gibilerini bence meclise yüz metre yaklaşması bile sakıncalıdır
@serdar_1981_alcym akşener çok oy alamaz..% 5 i zor bulur..senin gibi troller nerelerini yırta yırtsın bu değişmez..
@serdar_1981_alcym SEN KENDİNİ DARI AMBARINDA GÖRÜYORSUN NEREYE NE ZMAN KİMİNLE GELİYOR Bİ BİTMEDİNİZ
@serdar_1981_alcym İTİN DUASI KABUL OLSA GÖKTEN KEMİK YAĞAR
@serdar_1981_alcym Ya derlerya biri sokağın başında bir yalan uydurmuş sokağın sonunda kendide buna inanamış.Ben merak ediyorum siz bu hayallere(hayallerin gerçekleşme olasılığı da vardır) rüyalara inanıyormusunuz.
@serdar_1981_alcym Sümüklü meczup fetö de aynı senin gibi umudumuz Akşener diyor.
MHP iyice şaşırttı, CHP’ye oy veren insanlar daha önceki seçimlerde MHP’li adaylara oy vermişti.
Bu chp hala anlayamadı bunların şer koalisyonu yaptığını..
Adamlar resmen çalacak ne güvenliğinden bahsediyorsunuz
@dede4065 şimdiye kadar oy çalanlar sadece chp lilerdir.Türkiyede demokrasinin yüz karasıdır chp.
MHP kişilik ve şahsiyetini kaybetmiş saraya kapıkulu olmuş bir tabela partisidir.
@yaseminkurt A sıl dik duruş şahsiyetli duruş oradadır,şer ittifakı -chp-HDP-İP haçllı ittifakının büyük ortağına randevu vermeyerek milli bir duruş sergilemiştir.Millet sizle guru duyor.
mhp diye bir partinin olmadığını bahçelide böylece kabül etmiş oldu,benim ağam ne derse olur demiş belliki
evet sayın bahçeli adamdır.chp gibi sahte demokratlara randevu vermemekle doğrusunu yapmıştır
suç chp de %11 oyu olan bir partiyi akp ye devşirme yapan bir partiyi mühatap aldığı için.ama şimdi oy oranı %1 ile 3 arasında.
Sahibi izin vermemiştir.
Mhp nin tavrını taktir ediyorum
@amr0dihyv8 GURURSUZLAR SENİN GİBİ HAYSİYET SİZLER TAKDİR EDER
bahceli bindiği dalı kesti chp li secmenler barajı aşsın diye mhp ye cok oy verdiler tabi şimdi bahcelinin secim sandığı endişesi yok ama o günler yakındır etme kulum sende bulun
@eminbakircioglu itiraffff. chp li seçmenler mhp barajı aşsın diye değil, akp tek başına gelemesin diye verdi.kimin değnek olduğu ortada..
konuşacak hallerı kalmadıkı
EYY BAHÇELİ SANA OY YOK ARTIK İHANETİN BEDELİ OLACAK
MHP doğrusunu yapmış. tv de eleştirilerini izliyorum akıl alacak gibi değil itirazları. Neye itiraz ettiklerinide bilmiyorlar. 1 YIL SONRAKİ SEÇİMİ ŞİMDİDEN ŞAİBELİ GÖSTERME ÇABASI İÇİNDELER.
sahibinden satılık mhp !
oyun iyi partiye hamdolsun vicdanen rahat edecem
kafamız çalışmıyor, vizyonumuz yok, CHP nin adamları ile görüşebilecek kapasitede adamımız yok demiyorlar da ret diyorlar. klasik yasakçı ve öteleyici akılsız zihniyet.
@ersan.tuncer .:) Madem o kapasitede adam yok o geri zekalılar ,Amerika ve HDP nin maşaları neden MHP den rendavu istiyor
@ersan.tuncer Kapasiteniz yetersiz sizi muhatap almıyoruz demesinler..
sandık güvenliğine karşı olmak nasıl bir ruh halidir acaba, bu ülkenin istikbali kişilerin siyasi ikballerinden çok daha önemlidir. bunu idrak edememiş bir siyasi oluşumdan bu vatana ve millete ne fayda gelir, bahçeli sana yazıklar olsun
@msezgin66 Sandık güvenliğini yapacak güvenlik güçleri vardır mevcuttur.Bunların sıkıntısı Sandıkları güvensiz hale nasıl getirebiliriz,Güneydoğuda sandıkları kolluk kuvvetlerine değilde HDPye nasıl teslim edelim sıkıntısı.
MHP cocuk gibi davranmis, sen bir siyasi partisin bir sorumlulugun var. Önce görüsür sonra cikip dersinki biz su su konuda anlasmazliga vardik olup biter.
@umut_1986_szgdv Muhatp alıncak bir şeyle gidersin ,oturulup konuşulur 0biz biliyoruz seçim güvenliği önerisini Güneydoğuda sandıkları HDp nin eline bırakmak.Asıl sıkıntıları bu eşbaşkanları öyle istiyor.
sarayın bahcevanı
@fikret_savas_1964 ne oldu sarayın şarlatanı
ohoo ooo daha başlamadan mızıtmaya başladınız seçim güvenliği oylar çalındı masalına kardeşim sandığın başında 10 tane adamın var çıkan her oyu tek tek yazıyuosunuz genel merkeze gönderiyosunuz ysk dan teyidini alıyosunuz daha nasıl çaldırıyorsunuz KK çıkıp 2 sene sonra oyumuz çalındı diyor oy saymayı bile 2 senede yapan adam bana hizmet yapmak için yetki istiyor şaka desem şaka değil yahu
@sezardene HIC SANDIK BASINDA BULUNDUNMU ORDA DONENLERI GORDUNMU
Sn MHP Yöneticiler BANA GÖRE ŞAHISLARI na Yakışanı Yapmışlar; CHP Yöneticiler; İMRALI da Bebek Katili + OSLO da PKK lı Caniler ile GÖRÜŞME EMRİNİ VERMEDİLER ki, Milletimizin, Gençlerin, İnsanlarımızın HAKLARINI FETÖ Terör Örgütüne NE İSTEDİYSE VERMEDİ ki, Demokratikleşme adı altında PKK ile GÖRÜŞME Yapmadı + HDP ile DOLMABAHÇE de Anlaşmadı ki, Bebek Katilinin İMRALI dan Gönderilen MEKTUBUNU DİYARBAKIR Meydanından Okutturup, TRT den Canlı Yayınlatmadı ki, Kendi Tabirleri ile İSTANBULA a İHANET Etmediler ki, Bunları Yapmayan ARTİLER ile işi olmaz ki, Saygılarımla.
mhp sen gerçekten partiyi ayaklar altına almış cahil bencil bir partisin senin bitişinin olması için allaha 5 vakit dua ediyorum.bu ülkenin gelecegiyle oynayan böyle bir parti görmedim daha
mhp haklı alkışlıyorum Akp neden randevu verdi anlayamıyoruz chp nin her hareketinde Türkiye Cumhuriyetine bir oyun içindedir ....nokta....
Helal Sn,Bahçeli.yakışır..yüz verme bu gayri milli şer ittifakına..
chp yi kabul etmesi mümkün değildi zira bahçeli mhp in siyasi özerkliğini kaybettirmiştir dolayısı ile partisel bi özellik taşımaıkları akp bünyesine iltica ettikleri için tabi chp ye görüşecek mercinin akp olduğunu göstermiş artık kendi kararlarını kendileri veremeyeceklerine göre.
2 HIRSIZ KOLKOLA GİRMİŞ
@ayhanyesilbag kolları gördüğüne göre çok başarılısın... o kolları aldığın için görünmüyordu
chp niye görüşmek istiyorku bilmiyormu mhp nin akp ye satıldığını git sahipleri akp ile görüş yeter
Kraldan çok kralcı olan mhp vekilleri, siz bittiniz bu saatten sonra size hiçbir mhpli oy vermeyecek
Bahçeli; hdp ile birileri habur'da kırmızı halılar üzerinde pazarlık yaparken, dolmabahçe'de sırrı süreyya önder ağırlanırken, barzani'ye mecliste konuşma yaptırılırken, megri megri zılgıtlar çekilip kürtçe müzikler dinlenirken neredeydi? O zamanlar vatan, millet bu Bahçeli'nin aklına gelmemiş miydi? Ha şimdi baktılar ki meclise giremeyeceğiz vay biz vatan millet için ittifak yapıyoruz ayakları. Eyyy bahçeli sen onları milletin külahına anlat.
Akp randevu veriyor Mhp vermiyor. Buna kraldan çok kralcilik denir be yav
ya bu CHP hiç akıl yok, mhp zaten bu şaibeyi kendisi onaylamış.
mhp yılarını reise kaptırmış bir başkasının çekmesini istemez
Hakkıyla ve hak ederek tamamen milli, manevi ve beşeri değerler üzerine kurulmuş koskoca köklü bir partiyi ne hale getirdiler. Çok yazık oldu.
HELALLA SANA BAHCELİ NE RANDEVUSU VERECEKMİŞ PKK İŞBİRLİKCİLERİNE BİR ERBAKANCI OLARAK TAKDİR EDİYORUM.
Mhp yi muhatap almayın arkadaş onun efendisi akp. Yorumcular pkk mkk filan demişler adam olun, karaktersizlik yapmayın dolmabahçeyi chp yapmadı.
@oozn dangalak kürsüde biz adammıyız diye bağıranlar sizlersiniz.. adam olmadıuğınızı biliyoruz biraz insan olmayı deneyin
ULUSARARASI GÖZLEMCİ ŞART AKEPE BU SEÇİMİ ADİL YAPAMAZ .
@bizedogrugerekli_2017 Oyanyamam yerim dar diyorsun yani:))
SUÇ CHP'DE MHP KİM OLUYOR Kİ PARTİDEN SAYIP RANDEVU İSTİYORSUN. 17-25 ARALIĞIN HESABINI SORMAZSAM NAMERDİM DEMİŞTİ, DÜN ÖYLE BU GÜN BÖYLE OLAN BİR PARTİNİN ARTIK İTİBARI BİTMİŞTİR.
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