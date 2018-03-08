Meclis'te hareketli saatler! MHP reddedince CHP AK Parti'ye gitti

CHP’nin seçim güvenliği heyetinin randevu talebini neden kabul etmediklerini açıklayan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, “Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, Cumhur İttifakı'nı kurmuşlardır. CHP seçim güvenliği adı altında yaptığı görüşmelerle kendi örtülü ittifak arayışlarını perdelemeye çalışmaktadır. Seçim güvenliği adı altında partileri ziyaret eden CHP, asıl niyetini gizlemek için şimdi de MHP’den randevu talep etmiştir” dedi.
CHP’nin çözüm yerine kaos üretmeye çalıştığını söyleyen Akçay, “CHP, ittifak ve seçimlerle ilgili düzenlemenin yer aldığı bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerini engellemek için her türlü çabayı göstermiştir. Komisyonda bütün maddelerin çıkarılması için önerge vermiştir. Anayasaya aykırılık önergesi vermiştir. Ondan sonra da 'teklifin noktası, virgülü dahi değişmedi' diye şikayet etmektedir. Oysa CHP bu kanun teklifinin noktasının, virgülünün değişmesi için bile önerge vermemiştir. Yani CHP her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine yine engelleyip kaos üretmeye çalışmaktadır” ifadesini kullandı.
"MHP, CUMHUR İTTİFAKI'NIN İLKE VE PRENSİPLERİNE BAĞLIDIR"
CHP’nin örtülü ittifak ve oyalama taktiklerini reddettiklerini söyleyen Akçay, “CHP, seçim güvenliği heyeti adı altında partilerle görüşerek hem Cumhur İttifakı'na karşı örtülü ittifaklar kurmaya hem de oyalamaya çalışmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle CHP'nin seçim güvenliği adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar sorumluluğu anlayışıyla görüşme yapması gayet doğaldır” değerlendirmesini yaptı.
AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİLER
Bu arada CHP heyeti saat 12.00’de AK Parti grubunu ziyaret etti. CHP heyetinde grup başkanvekili Özgür Özel, Lale Karabıyık, Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan bulunuyor.
CHP heyetini AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşmede, CHP’nin 8 partiyi ziyaret ederek hazırladığı seçim güvenliği raporu ele alınıyor.
CHP tarafından hazırlanan ve bugün Ak Parti’ye iletilen raporda sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirilerin yer aldığı ve bu maddenin kaldırılmasına yönelik bir öneri bulunduğu belirtildi.
Aynı apartmanda bulunan vatandaşların farklı sandıklara yönlendirilmesine yönelik bir itiraz bulunuyor.
Mühürsüz oy pusulalarına yönelik eleştiri raporda yer alıyor.
GÖRÜŞME SONRASINDA AÇIKLAMA
CHP-AK Parti ziyareti sonrasında açıklama yapıldı.
CHP heyetinden Özgür Özel şunları söyledi:
MHP 2019'dan sonra bu durumda olacak olabilir, ama biz kendilerini yok saymayı düşünmedik. Ama kendileri bu görüşmeyi Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapacağımız görüşmeyi kendilerince yeterli görmüş olacaklar ki böyle açıklama yaptılar. Biz kendilerini bir siyasi parti olarak yapılacak ilk seçime kadar göreceğimizi ifade etmek istiyorum.
Sayın Başkan'dan talep ettiğimiz bugün yapılması gereken komisyon toplantısının Pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü 8 siyasi partinin davet edilerek bir ülkedeki rejime demokrasi denmesi için iktidar yeterli değildir. Muhalefetin varlığı, eşit propaganda imkanlarına sahip olmasıyla mümkündür bu. Bunun için tüm siyasi partiler için öneri verdik.
Toplam 11 artı 7, toplam 18 maddeyi ve 8 siyasi partinin doğrudan Meclis’e davet edilerek görüşlerinin alınmasıyla ilgili ilkesel talebimiz oldu.
Mustafa Elitaş ise şu açıklamayı yaptı:
Türkiye 2016 yılı sonundan itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimi Yenikapı ruhuyla birlikte Türkiye’nin birlik ve beraber olunmasının zorunlu olduğu ortaya çıktı. 2017’de yaptığımız çalışmalarla bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Muhalefet partilerinden destek gelmemişti. Hatta “bacadan girseler almayız” demişlerdi. Fakat bugün önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Muhalefet partisi bizden bir talepte bulundu.
AK Parti’nin evet dediğine MHP hayır derse olmaz. Bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını, ittifak konusunun virgülüne kadar devam etmesini beyan ettik. Yaptığımız anlaşma gereğince anayasa komisyonunda görüşülen teklifin son 3 maddesi bitirilecek.
11 maddelik tekliflerini değerlendireceğiz, Pazartesi günü planladığımız gibi kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Uzlaşma komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza, CHP’nin getirdiği teklifi değerlendirme imkanını bulmuş olacak.
Diğer partilerin görüşmelerini zaten CHP almış. Biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli haline getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Kendilerine görüşlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile değerlendireceğiz.
SORU & CEVAP
SORU: SEMİH YALÇIN’IN AÇIKLAMASI VAR. “TEKLİF GELDİĞİ GİBİ AYNEN GEÇER” GİBİ. MHP RANDEVUYU DA REDDETTİ
ELİTAŞ: Eğer MHP ‘teklif aynen geçsin’ dersek teklif aynen geçer. Biz de aynen geçsin dersek geçer.
SORU: MECLİS İRADESİNE AMBARGO YORUMLARI YAPILIYOR…
ELİTAŞ: Meclis iradesine nasıl ambargo konulur? Zaten komisyonda son üç madde kaldı. Meclis iradesiyle ne alakası var o işin?
SORU: SEÇİM BARAJI GÖRÜŞÜLDÜ MÜ
ELİTAŞ: İttifak bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürüne sahip olmaları gerekir. İsterseniz onu görüşlerini açıkladıktan sonra bu konuyu değerlendiririz.
ÖZEL: Görüştüğümüz tüm siyasi partilerin üzerinde ortaklaştırdığı en önemli husus, seçim barajının sıfıra indirilmeli. İttifak yaptığınızda ortadan kalkıyor.
ELİTAŞ: Ezilmemek için uzlaşmak gerekir.
SORU: BBP’NİN İTTİFAKA İSMİYLE GİRMEMESİNE DAİR BİR YAKINMA VAR. DEĞERLENDİRMENİZ NEDİR?
ELİTAŞ: O konuyu bilmiyorum. Sayın Destici’nin açıklamasını da okumadım.
Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!
Erdoğan sert çıktı: Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
Meral Akşener'den Emine Erdoğan'a olay çağrı
Genç mühendisin korkunç sonu!
Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak
Beyninden 30 tenya yumurtası çıkardılar!
İlaçlı su içirip 4 ay boyunca tecavüz etti
Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 95 yorum