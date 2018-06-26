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Son dakika! MHP'den flaş OHAL açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı son dakika bir açıklama yaparak "OHAL bir süre daha devam etmeli. AK Parti ile bakanlıklar konusunda pazarlık etmeyeceğiz" dedi

Son dakika! MHP'den flaş OHAL açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen "FETÖ" tehdidinin bulunduğunu ve Kandil'e yönelik operasyonun da sürdüğünübelirterek, bu kapsamda Olağanüstü Hal'in devam etmesine gerek olduğunu kaydetti.

MHP'li Kalaycı CNN Türk'teki canlı yayında OHAL'le ilgili soru üzerine "Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var, OHAL'in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor" diye konuştu.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, en son üç aylığına 19 Temmuz'da sona erecek şekilde uzatılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL'in kaldırılmasını da saymıştı.

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