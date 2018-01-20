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Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

POLİTİKA HABERLERİ | 20.01.2018 15:13 | Son Güncelleme 5 saat önce

Son dakika habere göre; MHP Genel Başkanı, "Allah ordumuzu muvaffak etsin" dedi. Öte yandan Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bu akşam saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında Afrin operasyonunun fiilen başladığını ilan etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin" sözleriyle operasyonu yorumladı.

TSK'NIN HEDEFİ BÖLGEDEN TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEK

Operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye Güçleri'nin (ÖSO) nihai hedefi, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak.

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bu akşam saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Son dakika Afrin

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Konuş Devlet Bahçeli! Sende Reis te SUSMAYIN! Siz Konuştukça Vatan evlatları Gurur Duyuyor Çakallar çakma çakallar Vatanhainleri Alçaklar KUDURUYOR "Reis ve Bahçeli ve onların yanında olanlar herhangi bir konuda Mutabık kalmışsa Gerisine bk yemek düşer" demiştikte Zorlarına gitmişti nerelerine giderse gitsin Susma Bahçeli SENDE KONUŞ! Bu Millet Sizinle Gurur duyuyor
gerisine b.k yemek düşer dediğin, bu ülkenin en az %50 si..Bu ülkenin geleceği hakkında en az senin kadar , sizin kadar söz sahibi ! haddini bil haddini !
bu arda öldürelecek olan masum ve savunmasız Kürtlerin vebali ne sebap olanlar her iki dünyada aldınta kalkmaz.
@orhin27 oo chp liler şimdiden başladı
Allah seni başımızıdan eksik etmesin,Allah uzun ömür versin.Seni yedirtmeyiz.Sen bize başbuğumuzun yadigarısın.Alayı üzerine gelsin farketmez.
ALLAH yar ve yardımcıları olsun rabbim ordumuzu muzaffer eylesin
AMİN.
evlat acisinin ne oldugunu bilmeyen orduyu kafasina göre kendi menfaati icin batakliga sürer,osmanlidan güzel dem vururken osmanli padisahlari ordunun basinda giderdi sefere,simdi sorayim kac siyasinin oglu askerlik yapti,reis ten baslayalim...
Amin allah yar ve yardımcıları olsun inşallah
Vurunki yer titresin vurunki gök inlesin Korkun Şanlı Bayrağımızın Gölgesinden korkun.
Buyurun cepheye sayin yorumcular ..bir elinde cay bir elin de klavye osmanli torunu olmak ne kolay,hele sanli bayragimizi göklerde dalgalandirmak,bedelli cikinca üsüsenler,sinirda nöbet beklemeyenler,gece nöbet tutmayan asker kacaklari, cay muhabbeti ile mücahitlik yapiyor...
@ressamibrahimi2017 elektiriğe zamdan,benzin fiyatından ve dahi içtiği çayın bile vergisini kaçırmaya çalışanların, kendi iradeleriyle ,bilerek ve isteyerek, ölümüne vatan millet diyerek askerlik mesleğini tercih edenleri düşünmesi ne kadar komik!! siz çığırtkanlık yapmayın ve adam gibi verginizi verin.. ölmeyi yahut ölmemeyi ölümü korkutanlar düşünsün!!
allah seni adam yerine koyup dinliyenlere akıl versin dinya da senddn boş insn yok
Amin, ALLAH, güç kuvvet versin ordumuza. yar ve yardımcıları olsun.
yurtta sulh dünyada sulh
Türk kürt bir beraber ölürüz
VER MEHTERİ .GİT EVİNDE OTUR .GARİBAN ASKER HALLEDER .O ZAMAN SİYASET NEDEN VAR ????
Ne oluyor kardeş kökden girelim
CENABI HAKKIN LANETİ İSRAİL PKK PYD HDP AB ABD FETO VE YANDAŞLARI ÜZERİNE OLSUN ALLAH BUNLARI CELALİ İSİMLERİNE MAHZAR EYLESİN VE KAHHAR İSMİYLE KAHRETSİN DAİM AZAPTA BIRAKSIN YERLERİ YURTLARI OLMASIN SOYLARINI SOPLARINI KURUTSUN ALLAH BUNLARA ÖYLE BİR BELA MUSİBET VERSİN Kİ BİR DAHA KENDİLERİNE GELEMESİNLER AMİN AMİN AMİN AMİN
kim bu ne konuduyo kimin axiyla konuduyon koltukcuuu hain baska busry degil namerdim demusti kendisi yav okadar hakarete ugradin hale guttin dibine girdin insan niye yasar
eğerki ülkemizde bahçeli kadar destek vermeseydi hükümete bu kadar cesur olamazdı sağolsun bahçeli hükümete destek verdi biraz önü açıldı chp gibi hdp gibi karşı çıksaydı hükümet bunlarla uğraşmaktan dışardaki olayları göremezdi helal sana reis ve bahçeli öbürlerinden bi halt olmaz
Seni adam sandığımız için bize de yazıklar olsun.
ne mutlu türküne çerkezine kürdüne çingenesine boylesine bir ejdadın torunlarıyız.ALLAH ordumuzu baş milletimizi de kardeş eylesin işallah.
Bahçeli senin yorum yapmana gerek yok çünkü akp gerekli açıklamayı yapıyor aynı anda iki akp linin aynı açıklamayı yapmasına gerak zaten mhp diye bir partide kalmadı sen akp sırasına otur reis ne diyor ise onu yap otur diyorsa otur kalk diyor sa kalk emireri bahçeli
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