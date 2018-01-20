Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında Afrin operasyonunun fiilen başladığını ilan etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin" sözleriyle operasyonu yorumladı.

TSK'NIN HEDEFİ BÖLGEDEN TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEK

Operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye Güçleri'nin (ÖSO) nihai hedefi, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak.

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bu akşam saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde görüşecek.