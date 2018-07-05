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Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'ye, Bülent Tezcan'ın MYK'dan sonraki açıklamaları soruldu. İnce, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Bugün toplanan CHP MYK'sının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezin gündeminde kurultay olmadığını söylemişti. Tezcan'ın bu sözleri Muharrem İnce'ye soruldu, İnce konuyla ilgili "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

"37 DESTEK AÇIKLAMASI OLMUŞ, SAĞ OLSUNLAR"

İnce'ye kendisine destek veren İzmir Belediye Başkanı Aziz Koca'nın açıklamaları hatırlatıldığında, "Şimdiye kadar 37 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam" dedi.

CHP MYK'DAN SONRA TEZCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Bülent Tezcan MYK

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ince gelecek dertler bitecek chp de
sayın muharrem ince vermezler bu koltuğu sana uğraşma hiç böyle giderlerse 2023 de barajı bile zor geçecekler bizim oyumuz sana kur bi parti arkandayız elimizden gelen herşeyi yaparız ozaman chpden soğuduk artık
Muharrem bey 60 gün yağmur çamur demeden miting yapsın sizde genel merkezdeki sıcak koltuklarınızda kebap yapın ondan sonrada kurultay yok biz genel başkanın arkasındayız deyin siz kimsiniz orası babanızın dükkanımı taban size gereken cevabı verecektir koltuk sevdalıları.
işte bu yüzden seviyorum seni
aman konuşms birbirinizin açıgını arıyorsunuz kim kim yiyecek sanki her şey yolunda
sadece gündemde kalmaya çalışıyorsunuz birazda ülkeye faydanız olsun da bu insanlar siz oy versin
Yürü bee ince koltuk sevdalılarını o yarıştıkları koltuklarından indireceksin sana inanıyoruz hele bülent tezcan sen seçim gecesi o saçmalamalarından sonra halen nasıl çıkıyorsun pess.
Kılıçdaroğlu bırakmazsa yerel seçimlerde Chp Oyu 20 lerinde altına inecek. şahsen ben oy vermeyeceğim. görünen köy kılavuz istemez. o zaman da çıkıp utanmadan pişkin bir şekilde biz başarılıyız istifa etmiyorum mu diyecek. 9 seçim kaybeden biri o koltukta nasıl utanmadan oturur hala!
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