Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,

Destici, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Destici gündeme ilişkin olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanıyor:

Türkiye artık seçim tartışmalarını bir kenara bırakmak zorundaydı. 16 Nisan'da yapılan referandumla birlikte Türkiye zaten yeni bir sistemle yönetilmeye başlandı. Zaten anayasa değişikliği teklifinde de erken seçime açık kapı bırakılıyordu. Biz de hep eski sistemin değişmesi gerektiğini, bu sistemden kurtulması gerektiğini söylüyorduk. Bu sistem değişikliği noktasında da biz evet oyu kullandık. 16 Nisan'da tavrımızı ve tarafımızı çok net bir şekilde belirleyerek sahada çok aktif rol üstlendik. Ondan sonraki süreçte uyum yasaları süreci vardı. Bunun içinde ne vardı? Yerel seçimlerle ilgili, seçim güvenliği ile ilgili düzenlemeler ve ittifak konusu vardı. Seçim güvenliği ile ilgili ana muhalefet partisi birtakım görüşler dile getirdi ama biz bunu temelsiz buluyoruz. Bize göre Türkiye'nin seçim güvenliği diye bir sorunu yok. Yani PKK gelecek, sandıkta istediği gibi oy kullanacak ve seçimi sabote edecek öyle mi? Bize göre yapılanlar, tamamen bu sandıkları korumaya yönelik.

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