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Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; BBP Genel Başkanı Destici, "Erdoğan ilk turda rahat seçilir, oyu yüzde 55'in üzerinde olur belki 60'ı bulur" açıklamasını yaptı

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,

Destici, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Destici gündeme ilişkin olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanıyor:

Türkiye artık seçim tartışmalarını bir kenara bırakmak zorundaydı. 16 Nisan'da yapılan referandumla birlikte Türkiye zaten yeni bir sistemle yönetilmeye başlandı. Zaten anayasa değişikliği teklifinde de erken seçime açık kapı bırakılıyordu. Biz de hep eski sistemin değişmesi gerektiğini, bu sistemden kurtulması gerektiğini söylüyorduk. Bu sistem değişikliği noktasında da biz evet oyu kullandık. 16 Nisan'da tavrımızı ve tarafımızı çok net bir şekilde belirleyerek sahada çok aktif rol üstlendik. Ondan sonraki süreçte uyum yasaları süreci vardı. Bunun içinde ne vardı? Yerel seçimlerle ilgili, seçim güvenliği ile ilgili düzenlemeler ve ittifak konusu vardı. Seçim güvenliği ile ilgili ana muhalefet partisi birtakım görüşler dile getirdi ama biz bunu temelsiz buluyoruz. Bize göre Türkiye'nin seçim güvenliği diye bir sorunu yok. Yani PKK gelecek, sandıkta istediği gibi oy kullanacak ve seçimi sabote edecek öyle mi? Bize göre yapılanlar, tamamen bu sandıkları korumaya yönelik.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi 24 haziran seçim sonuçları Mustafa Destici

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
Muhsin Yazıcıoğlu sizin yüzünüzden mezarında kan ağlıyor.
Destici haklı, doğru söze ne denir..
Su destisi su yolunda kırılacak merak etmeyin.
Ey destici sen kimsin yaa :) 10bin kişilik oy oranınla mı yüzde 60 mış aldırıcan
Erdoğan seçilince sayın Destici siz seyismi olacaksınız ?
Sende Yalcın Topçu da davanıza ihanet ettiniz. Rahmetlinin kemiklerini sizlattiniz
Atma ziya...
allah bizi bu iktidardan kurtarsin artik
Ya düne kadar anketler 44-45 bandındaydı ne oldu da 55-60 oldu biri açıklarsa...
hadiya eliniz de bir sahtekarlik lar geçiyor galiba
buna noldu şimdi la yalakalıkta çığır atladı...
seçilecekse Erdoğan seçilecek , sana ne oluyo.seni koalisyona bile almadılar.yalaka
bbp nin yüzkarası.atmandan belli yalakalık yaptığın
senin gibi parti lideri olur ise tabiki rahat seçilir altarnatif olmak yerine destek veriyorsunuz Sonra parti lideri diye geziyorsunuz Sen ve senin gibi yandaş olmuş partiler neden %1 alıyor sebebi belli
hicbir duruşu olmayan vasıfsız siyasetçiler topluluğu
başkanınızın faillerini bulamadınız hala yaranmaya çalışıyorsunuz yazık
Recep Tayyip Erdoğan sevmem hiç oyda vermedim ama bu sefer oyum Recep Tayip Erdoğan
Tayyip beyin yalakaları anca sallayın siz ben bir akp li olarak partinin % 45 i geçeceğinden şüpeliyim çünkü maymunun gözü açıldı
vay enayi vay :) buda 16 nisanda ki şovmenler gibi uçuyor, sandık günü millet bunları yine üç buçuk attıracak. Bu enayi de akp yi yalıyor ki buna dışarıdan kadro versinler. Merak etmeyin , bir kadın seçime girmesin diye yaptığınız çakallıkları MİLLET size ödetecek. O zaman etek giyer gezersiniz Dün TESCİLLİ korkaklar olduğunuzu TÜRK milleti gördü. Bu utanç size yeter.
Sen niye parti kurmuşssun anlamadım kapat partini akp ye katıl herşeyde övgüler filan. Millete evet diyin ekonomi zirve yapsın dediniz geldiğimiz duruma bak. Tarih bunları yazıyor
16 nisan referandumunda da %60 lar %70 ler havada uçuyordu mühürsüz oy kararı çıkmasa kayıptınız halkı manüple etmeyin verin oyunuzu geçin
Rahmetli sağ olsa da desteklermiydi? BOP eşbaşkanı cumhurbaşkanı seçilemez demişti
buda uçuyor adil gür gibi %60 falan :) ulan senin ne oyun var ki tayyip yüzde 60 ı bulsun. Önce kendi partinde sana YALAKA Olduğun için karşı çıkanlara sevdir kendini. Seni kimse istemiyor BBP de. 16 nisanda iyi yırttınız ama bundan sonra yırtamayacaksınız. Sermaye kimdeyse ona yalaka olursun artık
:))) vaybe...1 saniyesine hükmedemediğmiz hayat için kivirtmaya gerek yok.rahmetli reis bu sözü bu gün için söylemiş...
RAHMETLİNİN KEMİKLERİ SIZLIYORDUR SİZİN SAYESİNDE YAZIKLAR OLSUN TESTİNİDE AL GİT A.K.P. YE.
ne içiyorsaniz ondan bende istiyorum ????????
senin ne menfaatin var...
Sen kimsin arkadaşım ya sen kimsin. Siyaset sahnesinde adı sanı olmayan bir parti. Muhsin ismini kullanarak ölü adamnda siyasi yapmaya çalışıyorlar. Otur oturdugun yerde..
Algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar.
ziyaaa ziyaaaa... atma ziyaaaa.... ülkemiz ne kadar trajikomik durumda, bir parti başkanı başka bir parti başkanının yancısı olmuş onun seçilmesi için uğraşıyor... Allah bu milleti tez zamanda kurtarsın bunların hepsinden!!!
Demekki kesin seçilir ben de bunlara yamanayim demis
BBP bu hale düşmezdi rahmetli hayatta olsa...
kac yıldır muhsin yazicioglu olayini cozemediler. bir kasik bal suruyorlar buda konusuyor. 9 yil da hersey ilk haftaki halinde. gidinde bu olayin pesinde kosun onun bunun pesinde degil
Kendisini milliyetçi olarak görüpte Bütün milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen ve Türk milleti diyemeyen bir zihniyetin yanında yer almak nedir bu koltuk sevdası mhp ile birleşemeyip akp catısı altında birleşmek ne tuhaf bir oalydır birde kendinizi siyasetçi oalrak görüryorsunuz
Senin ellerde armut toplasın. Madem öyle bırak BBP geç AKP ye
yazıcıoğlu'nun kemiklerini sızlattınız
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