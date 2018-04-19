Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,
Destici, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Destici gündeme ilişkin olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanıyor:
Türkiye artık seçim tartışmalarını bir kenara bırakmak zorundaydı. 16 Nisan'da yapılan referandumla birlikte Türkiye zaten yeni bir sistemle yönetilmeye başlandı. Zaten anayasa değişikliği teklifinde de erken seçime açık kapı bırakılıyordu. Biz de hep eski sistemin değişmesi gerektiğini, bu sistemden kurtulması gerektiğini söylüyorduk. Bu sistem değişikliği noktasında da biz evet oyu kullandık. 16 Nisan'da tavrımızı ve tarafımızı çok net bir şekilde belirleyerek sahada çok aktif rol üstlendik. Ondan sonraki süreçte uyum yasaları süreci vardı. Bunun içinde ne vardı? Yerel seçimlerle ilgili, seçim güvenliği ile ilgili düzenlemeler ve ittifak konusu vardı. Seçim güvenliği ile ilgili ana muhalefet partisi birtakım görüşler dile getirdi ama biz bunu temelsiz buluyoruz. Bize göre Türkiye'nin seçim güvenliği diye bir sorunu yok. Yani PKK gelecek, sandıkta istediği gibi oy kullanacak ve seçimi sabote edecek öyle mi? Bize göre yapılanlar, tamamen bu sandıkları korumaya yönelik.
Ayrıntılar geliyor...
Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu
Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama
Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
Kocasının metresini mağazada bastı! Çırılçıplak soyup...
Avusturya'dan skandal hamle!
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 36 yorum