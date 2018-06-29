Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı seçiminin 13 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. AK Parti'nin adayı ise 10 Temmuz'da belirlenecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis önünde açıklamalarda bulundu. Elitaş, milletvekillerinin bakan olmak için istifa etmesi durumunda yerine bir milletvekili atanabilir mi sorusuna yanıt vererek "Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor." dedi.

TARİH VERDİ

Elitaş'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

"8 Temmuz'da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yemini ile hükümetin görevi başlıyor. Meclis Başkanlığı seçimi için adayımız 8 9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısı 10 Temmuz'da yaparız. Şeklen orada belli olur



