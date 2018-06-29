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Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ettiği anda göreve yeni sistemin başlayacağını söyledi. Elitaş, 10 Temmuz Salı günü Meclis Başkanı adayının şeklen belirlenmiş olacağını belirtti. Elitaş açıklamasında “12 Eylül’deki AK Parti Kongresi erkene alınabilir. Muhtemelen Ağustos ayı içinde yapılır. 10 Temmuz’da Meclis Başkan adayımız belli olur. Yeni düzenleme olmazsa OHAL'i Meclis'in uzatma yetkisi yok” dedi.

Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı seçiminin 13 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. AK Parti'nin adayı ise 10 Temmuz'da belirlenecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis önünde açıklamalarda bulundu. Elitaş, milletvekillerinin bakan olmak için istifa etmesi durumunda yerine bir milletvekili atanabilir mi sorusuna yanıt vererek "Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor." dedi.

TARİH VERDİ

Elitaş'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

"8 Temmuz'da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yemini ile hükümetin görevi başlıyor. Meclis Başkanlığı seçimi için adayımız 8 9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısı 10 Temmuz'da yaparız. Şeklen orada belli olur


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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri erdoğan meclis başkanı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ohali falan kaldırmaz bunlar ohal islerine geliyor
Askerlik süresi kısalsın ne olur bi an önce
@connect_850 ben 18 ay bu vatan uğruna askerlik yapmışım dedelerimiz 3 sene 4 sene hatta ömür boyu yapmış siz yeni nesil zaten çok kısa olan süreyi hala kısaltma peşindesiniz hayırdır ne iş ?
uzatmaz zaten her şey elin de şimdiki yönetim şekliyle
kimse sana işinde ne bok yediğini soruyormu meclis var herkez işine meclis boşuna seçilmedi herkes işine baksin
Hayırlı olsun canım size sağolsyn başkan bizi zaten dışlayıcı davrandığından sizin başkanınız olabilir
askerlik kısalsın lütfen vatandaşlar zor durumda maddi sıkıntılar var en azından askerlikkısalsın ordan faydalansın millet
KENDİNİZ ÇALIN KENDİNİZ OYNAYIN...
HeLaL oLsuN Size... DüNya VaRoLduKçA SiZdE VaRoLuN..,
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