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Son dakika! Oy pusulası nasıl olacak? İşte oy pusulası örneği

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 13:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından oy pusulasının nasıl olacağı merak ediliyordu. Teklifin maddelerinde tarifi yapılan oy pusulasının bir örneği ortaya çıktı

Son dakika! Oy pusulası nasıl olacak? İşte oy pusulası örneği

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu. Haberturk.com Ankara'dan Çetiner Çetin, oy pusulasının taslak örneğine ulaştı. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
seçime falan gerek yok. direk biz yüzde şu kadar oy istiyoruz diyin ysk da o oranı açıklasın. boşuboşuna milletin bi gününü zehir edip milyarlarca parayu çarçur etmeyin.
Benim bildiğim görünüm olarak dahi diğer parti görsellerinden farklı olması bile kanuna aykırı değil mi? Hadi kanunu değiştirdiniz anayasaya da aykırı değil mi? Şahsen bu çok saçma ama olacaksa bile değişikliğe gerek olmadan mhp ye basanın oyu da akp den sayılmalı bi fark yok çünkü. Akşener gelecek inşallah memleket siyasetine bir kadın eli değmeli artık. Tansu Çiller den de i yu i hepsinden de iyi. Kesinlikle şans verilmeli herkes görsün bakalım nasıl siyaset yapılır. Fetösü itösü otösü busösü kaçacak delik arasın.
BU SEÇİM GÖREBİLDİĞİM KADARIYLA BÜYÜK SÜPRİZLERE GEBE GİBİ DURUYOR.BİR İMPARATORLUĞUN SONUDA OLABİLİR. PARTİDEN PIRTIDAN ANLAMAM MİLLETİN RUHUNDA ŞEKİLLENENE BAKARIM SADECE. ŞU AN BAŞIMIZDAKİLER YETERİNCE KUBARMAYA BAŞLADI BİRDE MİLLET KUBARIRSA İZLEYİN SONUCU. KİMSE GÜLÜP GEÇMESİN BU FİKRE. KİMSE KENDİNİ İLELEBET VAZGEÇİLMEZ GÖRMESİN TÜRKİYEDE BENCE.SON SÖZ HELE BİR SANDIK GELSİN MİLLETİN ÖNÜNE DİYELİM ŞİMDİLİK.MİLLET ADALETLİ DAĞITIMA BAKAR HER ZAMAN.ZENGİNLER ALDI MESAJI ŞU AN.
Türk milleti duygusal bir millettir... Hep zayıfın ve mağdurun yanında yer almıştır... AKP yi güç şaşırtmış durumdadır.... Güç bunları kendilerinden geçiröiş durumda.... Biz ailece akp üyesiyiz. dilekçeleri hazırladım, üyelikten istifa ediyoruz... Güç manyakları ile işim olmaz
BU İTTİFAK %60'ı DEVİRİR.
Türk milleti duygusal bir millettir... Hep zayıfın ve mağdurun yanında yer almıştır... AKP yi güç şaşırtmış durumdadır.... Güç bunları kendilerinden geçiröiş durumda.... Biz ailece akp üyesiyiz. dilekçeleri hazırladım, üyelikten istifa ediyoruz... Güç manyakları ile işim olmaz
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