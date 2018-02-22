Son dakika! Oy pusulası nasıl olacak? İşte oy pusulası örneği

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu. Haberturk.com Ankara'dan Çetiner Çetin, oy pusulasının taslak örneğine ulaştı. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor.