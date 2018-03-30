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Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

Türkiye ve Fransa arasında patlak veren Suriye kriziyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un baş danışmanıyla görüştüğü bildirildi.

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başdanışmanı Etienne ile görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü üyelerini sarayında ağırlayarak destek sözü vermesi ve Türkiye ile terör örgütü SDG arasında arabulucuk yapmak istediği yönündeki açıklamalarını ciddiyetten uzak açıklamalar olarak değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün kimliğini gizleyemez" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Suriye Türkiye Kriz İbrahim Kalın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eeeeeeyyyyyy fransa kimsin sen huullloooogggg
Allah Devlete Millete zeval vermesin Bundan bir sene önce ; "mesele Erdoğan meselesi değil. ASRIN HESAPLAŞMASI" dediğimizde; yada "100 yıl sonra yeniden ,Sınır çizmek için gelenlere Sınır Nasıl Çizilirmiş Göstereceğiz" dediğimizde bugünleri söylüyorduk Fransa; eski Sömürgesi olan Suriyedeki gelişmeleri görmezden gelecek değildi oynasınlar bakalım oyunlarını kartlarını tekrar dağıtsınlar, sıkıntı yok! Biz amacımız oyun oynamakta değil zaten, O Masayı devirmek.
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