Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anket sonuçları AK Parti'de huzursuzluğa neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle hedef almaktan kaçındığı, adeta yok saydığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde ‘Saadet Partisi ile ittifak yapmayı isteriz’ şeklindeki açıklaması dengeleri değiştirdi. AK Parti’nin kendi içinde yaptırdığı öğrenilen son ankette, “İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı.

Duvar Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti, ‘Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?’ diye de sordu, sonuçlar dikkat çekti.. Ankete göre ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44’te kaldı. Yani ‘Cumhur İttifakı’, birinci turu geçmek için ihtiyacı olan 50+1’i yakalamakta zorlanıyor.

AKŞENER'İN OYU YÜZDE 26'YA ÇIKTI



Yine aynı kamuoyu yoklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 26 çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 20.2 olarak tespit edildi.