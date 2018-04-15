Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anket yaptırmayın' talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığı konuşuluyor.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ‘Afrin Harekatı'nın, ‘Cumhur İttifakı'na katkısı yüzde 1 civarında kaldığı iddia edilirken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44'te kaldı.
Anket sonuçlarıyla ilgili bir diğer sürpriz ise İlker Bağbuğ isminde yaşandı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u Cumhurbaşkanı olarak görmek' isteriz diyenlerin oranı yüzde 22 çıktı.
İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?
İlker Başbuğ, 1943 Yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1962 Yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1971 Yılına Kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan emekli Orgeneral Başbuğ, 1973'te Kara Harp Akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak; Genelkurmay Plan Ve Harekat Daire Başkanlığı'nda Proje Subaylığı ve Harp Akademileri Komutanlığında öğretim üyeliği yaptı. Belçika/Brüksel’de NATO Uluslar Arası Askeri Karargahı (Ims)’nda istihbarat plan subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan Ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51. Piyade Tümeni 247. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.
TUĞGENERALLİĞE 1989'DA TERFİ ETTİ
1989'da Tuğgeneralliğe eden Başbuğu, Belçika/Mons’da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında (Shape) Lojistik Ve Enfrastrüktür Daire Başkanlığı, ardından 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1993 yılında ise tümgeneralliğe yükseldi. Bu rütbe ile Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve Belçika/Mons’da Milli Askeri Temsil Heyeti (Nmr) Başkanlığı Görevlerini yürüttü. 1997 Yılında Korgeneralliğe etti. 2. Kolordu Komutanlığı ile Milli Güvenlik Kurulu Genelsekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulundu ardından da 2002'de Orgeneralliğe terfi etti.
YAŞAR BÜYÜKANIT'IN YERİNE GENELKURMAY BAŞKANI OLDU
İlker Başbuğ Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı görevlerini yaptı. 30 Ağustos 2006'da ise Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıllmasıyla Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. Başbuğ, 4 yıl olan Genelkurmay Başkanlığı görevini yaş haddi nedeniyle 2 yıl yürüttü ve 30 Ağustos 2010'da emekli oldu. Sevim Başbuğ ile evli olan emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un 2 Çocuğu bulunuyor. İngilizce biliyor.
İNTERNET ANDICI DAVASINDA TUTUKLANDI
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ‘İnternet Andıcı’ soruşturması kapsamında Ergenekon Savcısı Cihan Kansız tarafından 5 Ocak 2011 günü 6 saat 50 dakika ‘şüpheli’ sıfatıyla sorgulandıktan sonra sevk edildiği İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamalarından tutuklandı.
Başbuğ, adliye çıkışında “Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan tutuklanmıştır. Takdir yüce Türk halkınındır” dedi.
Başbuğ’un mahkemede, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanmasının trajikomik olduğunu belirterek “Bu iddianın bu şekilde dile getirilmesi bile benim için en ağır cezadır, bundan sonra ne ceza verilirse bu beni daha fazla üzmez. Kötü amacım olsa 700 bin kişilik gücü elinde tutan bir komutan olarak başka yolları denerdim” dedi.
İlker Başbuğ daha sonra FETÖ kumpası olduğu anlaşılacak olan davada tutuklu yargılanırken tahliye edildi. Başbuğ'un başvurusunu haklı bulan Anayasa Mahkemesi, ihlal karaı verdikten sonra 3 Temmuz 2014'te serbest bırakıldı. İlker Başbuğ, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girşimine şiddetle karşı çıkmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örgüt ile mücadelede yalnız kaldığını söylemişti.
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