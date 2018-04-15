Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

İLKER BAŞBUĞ KİMDİR? İlker Başbuğ, 1943 Yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1962 Yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1971 Yılına Kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan emekli Orgeneral Başbuğ, 1973'te Kara Harp Akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak; Genelkurmay Plan Ve Harekat Daire Başkanlığı'nda Proje Subaylığı ve Harp Akademileri Komutanlığında öğretim üyeliği yaptı. Belçika/Brüksel’de NATO Uluslar Arası Askeri Karargahı (Ims)’nda istihbarat plan subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan Ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51. Piyade Tümeni 247. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Anket sonuçlarıyla ilgili bir diğer sürpriz ise İlker Bağbuğ isminde yaşandı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u Cumhurbaşkanı olarak görmek' isteriz diyenlerin oranı yüzde 22 çıktı.

TUĞGENERALLİĞE 1989'DA TERFİ ETTİ



1989'da Tuğgeneralliğe eden Başbuğu, Belçika/Mons’da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında (Shape) Lojistik Ve Enfrastrüktür Daire Başkanlığı, ardından 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1993 yılında ise tümgeneralliğe yükseldi. Bu rütbe ile Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve Belçika/Mons’da Milli Askeri Temsil Heyeti (Nmr) Başkanlığı Görevlerini yürüttü. 1997 Yılında Korgeneralliğe etti. 2. Kolordu Komutanlığı ile Milli Güvenlik Kurulu Genelsekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulundu ardından da 2002'de Orgeneralliğe terfi etti.

YAŞAR BÜYÜKANIT'IN YERİNE GENELKURMAY BAŞKANI OLDU



İlker Başbuğ Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı görevlerini yaptı. 30 Ağustos 2006'da ise Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıllmasıyla Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. Başbuğ, 4 yıl olan Genelkurmay Başkanlığı görevini yaş haddi nedeniyle 2 yıl yürüttü ve 30 Ağustos 2010'da emekli oldu. Sevim Başbuğ ile evli olan emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un 2 Çocuğu bulunuyor. İngilizce biliyor.