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Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 07:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP’nin kurduğu ‘Cumhur ittifakı’nın oyunun yüzde 43.5 olduğunu açıklarken partisinin Meclis grubuna sert muhalefet yapma talimatı verdi.

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

CHP MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerini parti yöneticilerine aktardı. Toplantıda Kılıçdaroğlu, Doğan Grubu’nu satışına ilişkin “Elbette olumsuz bir gelişme. Bin tane güçlük çekiyorduk, binbir oldu. Hepsini yenmeden bu seçim kazanılamaz. Biz bu seçimi kazanacaksak Doğan Grubu’ndaki el değiştirmeyle kaybetmeyiz. Önemli olan kendine ve örgütüne güvenmek. Hayır bileşenleriyle diyoluğu sürdürmek. Seçimde Yüzde 60 alacak etkinliği gösterdikten sonra grubun kimde olduğu fark etmez” dedi.

"BARAJ İTTİFAKI YÜZDE 43,5"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP’nin bağımsız bir kuruluşa son yaptırdığı ankete dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız, yeter ki hata yapmayalım” ifadelerini kullandı.

"AKP KENDİ SİLAHIYLA VURUYOR"

AK Parti ve MHP’nin ittifak düzenlemesinde yer alan seçim güvenliğine ilişkin maddelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Seçim güvenliği ile ilgili tartışmalar, bizi umutsuzluğa sürüklemedi. Tam tersine partililerimizi kamçıladı. AKP kendi silahıyla vuruluyor. Onlar seçim güvenliğini ihlal ederek fayda ummuşlardı ama düzenlemeye kendi tabanlarından dahi tepki var.”

"ÖNERİ SUNULACAK AMA UZLAŞMA OLMAYACAK"

Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarının Meclis’ten “uzlaşma” yoluyla geçmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şu talimatı verdi:

“AKP ile anayasa, iç tüzük ve seçim kanunudaki tavrından dolayı uzlaşma yok. Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar. Seçim yasalarında CHP’nin önerileri sunulacak ama uzlaşma olmayacak. Siz en sert muhalefeti yapacaksınız.”

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
sert muhalefet= dahaçok yalan, dahaçok iftira, dahaçok hakaret, daha çok kandırmaca,
Şayet anket sonuçları böyle ise ,kendilerinde buna inanıyorsa Niye talimat veriyor??işler tıkırındaysa aynı rotada devam etsinler,zaten AKP,MHP ittifakı %43 Cümbüşe kalıyor açıkara %57 varmı telaşeye,ortmaı germeye ,rotadan sapmaya???Ne yazıkki kazın ayağının öyle olmadığını Kemal beyde Y-CHP de,İP nelerde biliyorlar.Tleaşeleri bundandır Coumhur ittifakının millete kabulü %65-70 hatta iki üç puan daha yukarı vurabilir.
Sana soruyorum hicbir medyan yok hepsi satildi .seen nasil basarili olacagini zabnediyosun.bugun sirnagin taaa ucra koselerinde Adam tvden ogreniyor herseyi.en onemli silahlardan biri olan medyayi sattiniz.simdi millet gercekleri nereden ogrenecek.sen bi. Defa koltukta feto akp tuzagiyla oturuyosun .secim kazanacak birisi vardi o da inceydi.onu da hileyle berteraf ettin .Hersey acik senden bi cacik olmaz
chp nin başında olduğun süre içerisinde akp yüzde elliyi her zaman geçer akp li değilim bahçelinin ve akşenerin liderlik vasıfları yok siz kılçtaroğlu sizindeçobanlık yapacak yeteneği niz yok partinde herkez ayrı telden çalıyor sayın baykalı komplo kurup partinin başına geçtin işin yalan dolan ypg yi terörist diyemeyen bir genel başkan bu ülkenin başına geçerse olacaklara düşünemiyorum sana oy verirsek ve şehitlerimiz bizi af etmez
Bir chp seçmeni olarak ilk sert muhalefetin sana yapılmasını tavsiye ediyorum kılışdar. fakat ne olursa olsun gene oyum chp ye.
HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYUP SÖYLESİN LÜTFEN: EĞER "YSK" 16 NİSAN REFERANDUMUNDA KIRTASİYEDEN ALINMIŞ MÜHÜRSÜZ OYLARI KABUL ETMESEYDİ,SANDIKTAN "EVET" ÇIKAR MIYDI ACABA?
Tuzun koktuğu bir dönemde Sayın Ecevit kadar halkçı bir lidersiniz. Çok dürüstsünüz. Chp'yi uzun bir aradan sonra halkın partisi haline getirdiniz. Taşerona kadro sizin sayenizde verildi. Şeker fabrikalarının satışını engellemek için yaptığınız mücadele ve adalet yürüyüşünüz takdire şayandır. Tek sorun teşkilatlarınız chp il ve ilçe binalarından dışarı çıkıpta halka anlatmıyor bunları. Bence Sayın başkanım, il ve ilçe binalarını kilitleyin anahtarları da sizde bulunsun. Başkanlık seçimleri bitene kadar da vermeyin. Teşkilatlar dışarı çıksın. Bir akpli olarak artık oyum sizindir...
AK-MHP %43.5 Mİ?? %40 bile değil. ne 43ü
bi bitmediniz her seçim aynı ayaklar yok yüzde otuz yok yüzde 25 adamlar her seferinde yüzde 52 yi döşeyip geçtiler değiştirin artık bu ağızları gerçekçi olun
BU MİLLETİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HİÇ KİMSE BOZAMAZ!İŞTE BİZİM GÜCÜMÜZ BURADA!DÜŞMANA KORKU,DOSTA GÜVEN VERİYORUZ! EMPERYALİSTLERİN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ KURTULUŞ SAVAŞINDAN ÖNCE DE VARDI,ŞİMDİ DE VAR!AMA RÜZGAR KAYADAN NE KOPARTABİLİR Kİ???DİMDİK AYAKTAYIZ VE HODRİ MEYDAN DİYORUZ! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!BU GURUR BİZE YETER!!!
%43.5 un içinde en az %10 u çaktırmadan vatandaşlık verdiği ortadoğulular gerisi de zaten eskiden de haindi bugün de hain gelecekte de hain olacak
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir TÜRK milleti rantçı hırsız rüşvetçi iftiracı yalancı şehide kelle apoşa sayın diyen haburda pkkyi alkışlayan PAPA dostlarından kurtulur... TÜRK milleti huzura kavuşur...
ya Allah aşkına bir muhalefet partisi lideri bu kadarmı vizyonsuz,bu kadarmı yalan dolan ile partiyi yönetmeye kalkar.Rabbim bırak bir ülkeyi yönetmeyi tez elden bir partiyi de yönetmeyi bu adama nasip etmesin inşallah.Adamda vizyon yok bilgi yok beceri yok.Ne var yalan dolan var.Neymiş yüzde 43.5 oy alacaklarmış acaba kendiside bu sözlere inanıyor mu yoksa algı operasyonumu yapıyor.Bizim millet saftır ne desem inanır misali.Ama bu şahıs akıllanmıyor.son tokati yiyip köşesine oturacaktır.Bunu herkes böyle bilsin.
Mühürsüz oyu geçerli saymaya ve diğer güvenliği tehlikeye koyacak adımları atmaya kalkarsanız Allah korusun fetö ve benzeri birine hizmet eden biri iktidarı ele geçirdiği anda bu ülke büyük badireler yaşar. Kendi çıkarın uğruna geleceği hesap etmeden yapılacak büyük bir hatadır. Millet sana git diyorsa gideceksin arkadaş lamı cimi yok! Hani milletin tercihi ne ise oydu? Milletin yüzde 60 ı Akp ve Mhp ye hayır diyor. İşinizi düzgün yapsaydınız da iktidarı kaybedince neler olur bize diye korkmasaydınız. Allah aşkına bıktık usandık her gün tv lerde görmekten kavgalardan ötekileşmeden yeter ya!
EY KILIÇTAROĞLU KENDİNİ AVUTUYORSUN.KENDİ SÖZLERİNE KENDİN İNANIYORSUN. % 43 MÜ? UFAK ATTA CİVCİVLER YESİN. MHP % 13 LERDE AK PARTİNİN ŞU AN EKSİLMİŞ OYU EN AZ % 45 EN AZ DİYORUM DİKKAT ET. TOPLAMDA NE YAPAR % 58. HADİ BURADAN SENİN İÇİN % 3 SİLELİM. % 55 YAPAR. ANKETÇİLER, AB VE ABD NE YAPARSANIZ YAPIN BU GERÇEĞİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ. KAYBEDECEKSİNİZ EY KILIÇTAROĞLU.
Allah aşkına yüzlerce eş nedeniyle tayin bekleyenler var, lütfen bunları kazanmanın tek yolu onları aileleriyle birleştirmek.Biraz duyarlılık.
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