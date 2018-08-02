"Sonuçlar durumu net bir şekilde yansıtıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, lise ve üniversiteye giriş sınavlarının sonuçlarının, eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu net bir şekilde yansıttığını belirtti.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, liselere ve üniversiteye giriş sınavlarının sonuçlarını değerlendirdi.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarının dilediği okula yerleşemeyen ya da açıkta kalan yüzbinlerce öğrencinin hayallerini yıktığını vurgulayan Karabıyık, "Yaklaşık 233 bin öğrencinin hiçbir okula yerleşememesi büyük bir sorun olarak ortaya çıktı. Adrese dayalı yapılan tercihlerde okulda bulunma süresinin öncelikli şart olması puanı ve not ortalaması yüksek öğrencilerin dışarıda kalmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan yerel ve merkezi yerleştirme sonuçlarına göre, lise kontenjanlarının yüzde 26,98'inin dolmadığı ve üç öğrenciden birinin açıkta kaldığını aktaran Karabıyık, üniversite giriş sınavlarındaki sonuçların ise iç açıcı olmadığını savundu.

Karabıyık, "Liselere ve üniversiteye giriş sınavlarının sonuçları eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu net bir şekilde yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

