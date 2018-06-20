HABER

"Sonuna kadar terörle ve teröristlerle mücadele edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Sonuna kadar terörle ve teröristlerle mücadele edeceğiz. Şimdi ise sıra geldi Kandil'e. Nasıl şehirlerde çukurlara gömdüysek, nasıl dağlarda inlerine gömdüysek, nasıl Afrin'de tepelerine bindiysek, şimdi ise Kandil'de yine tepelerine binip Kandil'i başlarına yıkacağız, dümdüz edeceğiz" - "Bu topraklarda her tür etnik grup olabilir. Laz da var, Arap da var, Çerkez de var, Boşnak da var, Balkanlar'dan gelenler de var. Bizim derdimiz ülkeyi bölmeye çalışanlar, yurt dışında başkalarının maşası olanlar ve de teröristler. Bizim derdimiz teröristlerdir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sonuna kadar terörle ve teröristlerle mücadele edeceğiz. Şimdi ise sıra geldi Kandil'e. Nasıl şehirlerde çukurlara gömdüysek, nasıl dağlarda inlerine gömdüysek, nasıl Afrin'de tepelerine bindiysek, şimdi ise Kandil'de yine tepelerine binip Kandil'i başlarına yıkacağız, dümdüz edeceğiz." dedi.

Seçim çalışmalarını Antalya'da sürdüren Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Teşkilatı binası toplantı salonunda yağlı güreş pehlivanlarıyla bir araya geldi.

Pehlivanlarla olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, çocukluğundan beri bu ata sporunun içinde bulunduğunu, ilk öğrendiği sporun da güreş olduğunu söyledi.

Şimdi yaylalarda düzenlenen güreşler gibi çocukluğunda da düğünlerde güreş müsabakaları yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Biz de Alanya'da ağabeyimin düğünde düzenlemiştik. Ben geçmişte yağlı güreşlerde hakemlik yapmış bir babanın evladıyım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, siyasete girdiği günden bu yana sporcuları, sporu, özellikle ata sporu yağlı güreşi elinden geldiği kadar desteklemeye çalıştığını kaydederek Kırkpınar'da ve Antalya'da güreşleri izlediğini, Antalyalı güreşçilerin Türkiye ve dünyadaki başarılarıyla gurur duyduğunu bildirdi.

Ata sporu güreş sayesinde mertliğin, dürüstlüğün, nezaketin ve rakibe saygının ne demek olduğunu öğrendiğini dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporu ve sporcuyu her zaman desteklediğini, milli takımlarla, spor kulüpleriyle bizzat ilgilendiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde de kendi ismini taşıyan bir spor lisesi bulunduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Geçenlerde gençleri ziyarete gittim. Küçük bir kız geldi yanıma 'Ben futbolcuyum, milli takımda oynamak istiyorum.' dedi. Ben de 'Senin yaşın küçük.' dedim, 'Olsun, oynarım.' dedi. Biz de o gün gençlerle futbol maçı yapacaktık. Dedim ki 'Özge sen bizimle gel, akşam bir görelim nasıl futbol oynadığını.' Özge'yi bizim takıma aldık, çocuklara bir çalımlar attı, yendik tabii. 'Maşallah.' dedim kızıma. Şimdi Bursa'ya gidiyor, önümüzdeki pazar maçları vardı."

- Yeni hedefler

16 yıldır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını, hizmet ederken en zor şartlarda bile milletin gücünü arkalarında hissettiklerini anlatan Çavuşoğlu, hiçbir ülkenin karşısında, hiçbir uluslararası toplantıda kendilerini ezik hissetmediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin şanlı bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, 17-18 yıl önce 1 milyar dolar borç almak için o günün bakanlarının, başbakan yardımcılarının en az bir hafta IMF'nin kapısında beklediğini, bugün ise dünyaya yılda 6 milyar dolar insani yardım ulaştıran bir ülke konumuna gelindiğini vurguladı.

Bugün gelinen noktanın eskiye göre çok iyi olduğuna ancak bunun da yeterli olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, İstanbul'un fethinin 600'üncü yıl dönümü için de hedefler konulması, ecdadın bıraktığı mirasın yaşatılması gerektiğini söyledi.

- Terörle mücadele

Mehmetçik'ten komandolara, polis ve jandarmaya kadar tüm güvenlik birimlerinin terörle mücadele etmek için çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu, onları da silahlarla, hava araçlarıyla desteklediklerini belirterek "İnanmak önemli ama donanımımızın da olması lazım. Bugün savunma sanayimizde kendi kendimize yeterli olmaya çalışıyoruz. Çünkü başkasından almaya kalktığımız zaman görüyorsunuz hem 'Satmam.' diyor hem de başkasından almana izin vermiyor. Biz de diyoruz ki 'Sen bu üslubu bir kenara bırak, artık senin karşında eski Türkiye yok.' Bu Türkiye'ye nasıl davranacağını öğreneceksin, bana herhangi bu konularda bir şey söylersen, yaparsan cevabını da alırsın." ifadelerini kullandı.

Münbiç'ten teröristleri temizlemek için yol haritasının uygulanmaya başlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Eskiden sahada kazanırdık, masada kaybederdik. Bize de geçmişte kaybettiklerimizi büyük bir başarı gibi anlatmaya çalışırlardı. Tıpkı ecdadımızı, Osmanlı'yı onlardan utanmamız için yanlış anlattıkları gibi. Ama bu millet uyandı artık, biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Şimdi sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, teröristlerle sonuna kadar mücadele edileceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sonuna kadar terörle ve teröristlerle mücadele edeceğiz. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Nasıl şehirlerde çukurlara gömdüysek, nasıl dağlarda inlerine gömdüysek, nasıl Afrin'de tepelerine bindiysek şimdi ise Kandil'de yine tepelerine binip Kandil'i başlarına yıkacağız, dümdüz edeceğiz. Bataklık neredeyse kurutacağız. Bize yönelik tehdit neredeyse bulup yok edeceğiz. Bizim topraklarımıza kim göz diktiyse onun gözünü oyacağız. Başka seçenek yok. Devletimizi kim yıkmaya kalkarsa bu topraklar onun eceli olur ve bunu çok net söylüyoruz ve herkes buna göre davranacak. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok, biz onlarla kardeşiz. Kurtuluş Savaşı'nı da birlikte verdik, Çanakkale'yi de birlikte verdik, bu toprakları birlikte yurt edindik. Bu topraklarda her tür etnik grup olabilir. Laz da var, Arap da var, Çerkez de var, Boşnak da var, Balkanlar'dan gelenler de var. Bizim derdimiz ülkeyi bölmeye çalışanlar, yurt dışında başkalarının maşası olanlar ve de teröristler. Bizim derdimiz teröristlerdir. Bu ayrımı da çok iyi yapmamız gerekir."

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Asgari ücret 3 bin lira olacakHDP Eş Genel Başkanı Temelli: Asgari ücret 3 bin lira olacak
Pervin Buldan: Kayyumları, Erdoğan'ın kıraathanelerine göndereceğiz - Ek fotoğraflarPervin Buldan: Kayyumları, Erdoğan'ın kıraathanelerine göndereceğiz - Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü istifa etti

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü istifa etti

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı

MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.