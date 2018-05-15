YILDIZ AKTAŞ - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD ve İsrail bugün kendilerine yakışanı yapıyorlar lakin kanaatim odur ki sorun, biz Müslümanların bize yakışanı yapmıyor oluşumuzdadır. Bu ve benzeri sorunlarımızın tek çözüm imkanı vardır ki o da Müslüman devletler arasında ittifak ve ittihat olup aramızdaki ihtilafları adalet, barış, kardeşlik ve güvenlik içinde çözmektir." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği Filistin Komitesinin dün Tahran'da olağanüstü toplantı yaptığını aktardı.

19 İslam ülkesinden Parlamentolar Birliği başkanlarının katıldığı toplantıda, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterildiğini belirten Atalay, ABD'nin kararının ve saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu ifade etti.