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"Sorun, biz Müslümanların bize yakışanı yapmıyor oluşumuzdadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay: - "(İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları) ABD ve İsrail bugün kendilerine yakışanı yapıyorlar; lakin kanaatim odur ki sorun, biz Müslümanların bize yakışanı yapmıyor oluşumuzdadır. Bu ve benzeri sorunlarımızın tek çözüm imkanı vardır ki o da Müslüman devletler arasında ittifak ve ittihat olup aramızdaki ihtilafları adalet, barış, kardeşlik ve güvenlik içinde çözmektir." -"ABD'nin kararı ve bu saldırılar Ortadoğu'da cehennemi bir dönemin kapısını açmıştır. Zira dünya barışı ancak Ortadoğu'ya gelecek bir barışla mümkündür."

YILDIZ AKTAŞ - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD ve İsrail bugün kendilerine yakışanı yapıyorlar lakin kanaatim odur ki sorun, biz Müslümanların bize yakışanı yapmıyor oluşumuzdadır. Bu ve benzeri sorunlarımızın tek çözüm imkanı vardır ki o da Müslüman devletler arasında ittifak ve ittihat olup aramızdaki ihtilafları adalet, barış, kardeşlik ve güvenlik içinde çözmektir." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği Filistin Komitesinin dün Tahran'da olağanüstü toplantı yaptığını aktardı.

19 İslam ülkesinden Parlamentolar Birliği başkanlarının katıldığı toplantıda, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterildiğini belirten Atalay, ABD'nin kararının ve saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kendisinin de toplantıda Türkiye adına konuşma gerçekleştirdiğini kaydeden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin kararı ve bu saldırılar Ortadoğu'da cehennemi bir dönemin kapısını açmıştır. Zira dünya barışı ancak Ortadoğu'ya gelecek bir barışla mümkündür. Ortadoğu'ya gelecek barış ise ancak Filistin'in, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak kurtuluşu ile olacaktır. Kudüs bizim ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. ABD ve İsrail bugün kendilerine yakışanı yapıyorlar lakin kanaatim odur ki sorun, biz Müslümanların bize yakışanı yapmıyor oluşumuzdadır. Bu ve benzeri sorunlarımızın tek çözüm imkanı vardır ki o da Müslüman devletler arasında ittifak ve ittihat olup aramızdaki ihtilafları adalet, barış, kardeşlik ve güvenlik içinde çözmektir. Şayet tarihin bu evresinde etkin bir rol oynayacaksak bunu başarmak zorundayız."

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İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları

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