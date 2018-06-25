"Sorunları çok daha hızlı çözen bir hükümet olacak"

Seçimin sonucunun, Türkiye'nin bayramı olduğunu vurgulayan Elvan, "Tüm İslam dünyası, mazlumlar, dünyanın dört bir yanında 'Acaba Türkiye'de ne olacak?' diye bekliyorlardı. Acaba 'Yine adam gibi adam, mazlumların yoldaşı Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecek mi' diye bekliyorlardı. Sizler, 'durmak yok yola devam' dediniz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bundan sonra artık çok daha hızlı ve verimli çalışan, çok daha hızlı bir şekilde sizlerin sorunlarını çözen bir hükümet olacak." dedi.

Bakan Elvan, 15 Temmuz'da olduğu gibi milletin demokrasi ve özgürlük için mücadele ettiğini, milletin kararını istikrardan yana kullandığını belirterek "Sizler, 'Türkiye yoluna devam etmeli, istikrar sürmeli, Türkiye daha da güçlenmeli, büyümeli' dediniz. Bu sonuçla, bu zaferle Türkiye tekrar ayağa kalkacak ve şahlanacaktır. Bunu sizler gerçekleştirdiniz. Her birinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

- "Herkese, tüm partililere kucak açıyoruz"

Kalkınma Bakanı Elvan, tüm vatandaşlara eşit şekilde yaklaşmaya devam edeceklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte, yine geçmişte olduğu gibi 81 milyon vatandaşımızın her birine sahip çıkacağız. Ne olursa, kim olursa olsun, teröre, şiddete bulaşmadığı takdirde her bir vatandaşımıza 'Gel, ne olursan ol yine gel' diyoruz. Herkese, tüm partililere kucak açıyoruz. Farklı partilere oy veren kardeşlerimiz olabilir. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Ama o kardeşlerimize de 81 milyon vatandaşımıza da hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz, sizlerin hizmetkarı olmak için yola çıktık. Sizlerin hizmetkarı olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."