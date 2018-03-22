"Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" programı

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türkiye geçilemeyecek. Bizim büyük Türkiye tasavvurumuz var. Allah izin verirse bunun da geçilmesine bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz." dedi.

Çalık, Rize Öğretmenevi'nde sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleşen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Rize'yi Dinliyoruz" programında yaptığı konuşmada, Rize'nin ümmetin umudu bir lideri yetiştirdiğini, mert ve cesur yürekli olduklarını belirtti.

Gönül kapısının en zor açılan, aynı zamanda en kolay kapanan kapı olduğunu anlatan Çalık, "Biz 2002'de yola çıkarken liderimize kapısını sonuna kadar açtı. 2002 yılından itibaren de o gönlündeki yeri hiç bırakmadı. Hiç kapılarını Cumhurbaşkanımıza, liderimize ve partimize kapatmadı. Gönüllerdeki yerleri pekiştirmek için gönül adamları ile bulaşmaya, pekiştirmeye geldik." diye konuştu.

Çalık, Rize'nin 15 yılda yaklaşık 19 katrilyon liralık yatırım aldığını ifade ederek, en iyiyi yakalamak için yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini vurguladı.