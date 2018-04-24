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Şoygu: ”Suriye’ye yapılan saldırı uluslararası hukuka zıt”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin Suriye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırının uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Şanhay İşbirliği Örgütüne üye olan devletlerin toplantısına katıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin Suriye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırının uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Şanhay İşbirliği Örgütüne üye olan devletlerin toplantısına katıldı. Şoygu toplantıda yaptığı konuşmada, ABD’nin Suriye’ye yönelik düzenlediği saldırının uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi. Şoygu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne hitaben, “Suriye’deki füze grevine verdiğiniz destek için size müteşekkirim. Bu saldırı elbette, hem uluslararası hem de insani bakımdan tüm kuralların ihlalidir” dedi.
Şoygu ayrıca Çin devletine Suriye’ye yapılan saldırıda Rusya ile hemfikir olduğu için teşekkür etti. Rus bakan, hızlı bilgi değişiminin terörizm alanına girmesini engellemek için etkili araçlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şoygu, Şangay İşbirliği Örgütü devletlerinin uluslararası alanda gerilemesine rağmen istikrarsızlıklarını önlemeyi başardıklarını söyledi. Şoygu ," Şanhay İşbirliği Örgütü’nün ana kuralı barış ve istikrarın sürdürülmesi olduğunu vurgularım. Uluslararası durumun kötüleşmesine rağmen, organizasyonun sorumluluk alanındaki istikrarsızlığı önlemeyi başardık" dedi. Rusya ve Çin Devlet başkanlarının yakın tarihte gerçekleştirecekleri toplantıdan da bahseden Şoygu, "Görüşme en üst seviyede düzenlenecek. Görüşme, Haziran ayında yapılacak olan Şanhay İşbirliği Örgütü’nün Devlet Başkanları Konseyi’nin ilk on gününde yapılacak" ifadelerini kullandı.

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