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Soylu: Afrin'e girdik sildik, süpürdük oraları

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapmasında Bayrampaşa'da bulunan Mega Center esnaf ziyaretinde bulundu.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapmasında Bayrampaşa'da bulunan Mega Center esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası'nın Esenler'deki Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı. Bakan Soylu'ya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Eseneler Belediye Başkanı Tevfik Göksu eşlik etti.

"MUHARREM İNCE'NİN OYNADIĞI TEHLİKELİ BİR OYUNDUR"

Bayrampaşa'daki programında Soylu terör konusuna değinerek, "Artık bu terörü tasfiye edip, bu meseleyi bir daha konuşmamanın zamanı gelmiştir. Bugün Kandil'e girilmesin diyenler, Türkiye'nin dün olduğu gibi genel meselelerini sürekli olarak halının altına süpürenlerdir. Kandil bir lojistik üssüdür. Kandil bir kurmay harekatı üssüdür. Kandil Amerika'nın ve Avrupa'nın PKK terör örgütü ile uluslararası işbirliği yaptığı bir üstür. PKK'nın siyasi kolu olan HDP'ye İstanbul'da birtakım CHP'lilerin verdiği gibi çok büyük bir destek verirsek, Türkiye bugüne kadar yaşadıklarının maliyetini hiç anlamamış demektir. Bugün çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Muharrem İnce'nin oynadığı tehlikeli bir oyundur. Uluslararası senaristlere teslim olunan bir oyundur " dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN BİR DEVRİMCİDİR"

Esenler'deki programda ise Soylu, Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra yepyeni bir sisteme geçtiğini dile getirerek, "Birilerinin istismar edebileceği bir sistem değil. Hükümetle meclis arasında kavgadan çıkan çatışmada maalesef Türkiye'nin duraksatacağı, geri iteceği bir sistem değil. Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir. Bize terörle mücadelemizde sınırlarımızın dışına çıktığımızda hangi hakaretleri, tehditleri yaptıklarını biliyoruz. Bugün Amerika karşı çıktı, 'Afrin'e giremezsiniz' dedi. Biz bu zihniyet devrimini yaşadığımız için, bizim için tehdit oluşturan Afrin'e girdik sildik, süpürdük oraları. Bugün terör tehdidini sınırlarımızın dışında karşılamaya çalışıyoruz. Artık şunu söyleyeyim, Kandil'lerini söndüreceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Türkiye eski Türkiye değil ve Haziran'ın 25'inden sonra Türkiye büyük adımlarla beraber yarına umutla birlikte bakacak. Bu milletimizin oyuyla ve hür iradesiyle gerçekleşecek."

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