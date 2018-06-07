İSTANBUL, (DHA) - Esenler Belediyesi’nin 7’den 70’e 20 bin kişiyi buluşturduğu iftar sofrasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Suriye ve Irak’a yapılan ve yapılması olası operasyonlarla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, “Biz Amerika’nın değil, kardeşliğin sözünü dinledik. Afrin, Cerablus, Azez ve Malep’i teröristlerden temizledik” dedi.

Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katılan İçişleri Bakanı Soylu, kendisi için ayrılan protokol masasında orucunu açmak yerine vatandaşların bulunduğu bir masaya oturdu. Soylu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte iftarını vatandaşların arasında açtı.

Burada konuşma yapan Soylu, Türkiye’nin Amerika’nın sözünü dinlemeyerek Türkiye’nin Güneydoğu’sunu teröristlerden temizleme operasyonuna devam ettiğini kaydederek, "Allah’ımıza hamdolsun biz bugün makus talihimizi yendik. Amerika ‘Afrin’e girmeyin’ dedi, biz orada teröristleri temizledik. ‘Cerablus’a, Azez’e, Maleb’e girmeyin’ dedi, biz kimseyi dinlemedik. Biz bu ülkedeki huzuru kardeşliği dinledik, orada kardeşlik oluşturduk. Bugün 170 bin Suriyeli Cerablus’a gitti, 15 günden beri tam 90 bin Suriyeli oraya döndü. Biz huzur iklimi oluşturduk. Bize ‘Makus talihinizi yenemezsiniz’ dediler; biz yendik ve IMF’ye bizi muhtaç ettiler. Bize ‘Adam olamazsınız’ dediler. Herkes duysun, yer gök kubbe duysun; bizim ülkemiz, bizim milletimiz her zaman adamdı da biz bugün yine adam olduk. Biz elin Amerika’sından İsrail’inden insansız hava aracı istedik. Bize vermediler, nazla niyazla verdiler, bozuldu tamir ettik göndermediler. Şimdi biz adam olduk. Kendi insansız hava aracımızı, helikopterimizi, Altay tankımızı, mühimmatımızı yaptık. Onların iflas ettiği sağlık sistemine inat beş yıldızlı şehir hastaneleri yaptık ve biz adam olduk” diye konuştu.