Soylu: Bu büyük mücadelenin içerisinde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyacak 1

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için polis ve jandarma özel harekat ile korucuların intikallerinin cuma günü tamamlanacağını belirterek, "Bu büyük mücadelenin içerisinde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyacak. Orada Genelkurmay komutasına verilecek, görev neyse onu icra edecekler" dedi.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte katıldı. Süleyman Soylu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı tarafından mehter marşlarıyla karşılandı. Süleyman Soylu yaptığı konuşmada ilerlemenin en temel şartlarından birisinin birlik içersinde hareket etmek olduğunu belirterek, "Bu anlamda hemşeri derneklerimizin ortaya koyduğu değerler onur vericidir. 20-25 yıl önce büyükşehirlere göç esnasında hemşeri derneklerine bakış açısıyla, bugün bakış açısında büyük fark var. Şehirlerin ruhu, dili vardır, tarihleri canlıdır bugüne gelmiştir. Bugün burada çok iyi bir birliktelik yaşanıyor. Bu birliktelik sadece burada değil, bugün milyonlarca insanımız 81 milyon vatandaşımızın hepsi ülkemiz etrafında çöreklenmeye çalışan terör örgütlerine karşı topyekun mücadeleyi ortaya koyuyorsa, orada mücadele eden askerlerimize, evlatlarımıza dualar ediyorsa bu akıl, bu birikim, bu tecrübe, bu sadakat ve bu şuur önemlidir" dedi.