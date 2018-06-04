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Soylu: "(Güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi) Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

Soylu: "(Güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi) Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız."


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