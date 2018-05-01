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Soylu'dan 1 Mayıs mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2018 11:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: - "Türkiye, uçağından tankına, helikopterinden tüfeğine, mega yatırımlarına kadar bütün adımlarını, 1 Mayıslarda bu coşkuyu yaşayan emekçilerinin alınteri ve becerisine güvenerek atmaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, uçağından tankına, helikopterinden tüfeğine, mega yatırımlarına kadar bütün adımlarını, 1 Mayıslarda bu coşkuyu yaşayan emekçilerinin alın teri ve becerisine güvenerek atmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarımdan sanayiye, fabrikalardan ofislere kadar, ülkenin büyümesi, ilerlemesi, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında emek ve alın teriyle katkı koyan bütün emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs'a ulaşmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Küçük atölyeler büyüyüp fabrika olsa da plazalarda, modern ofislerde çalışılsa da emek ve alın terinin kutsallığının hep aynı kaldığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"İşte bu anlayış, bizi biz yapan anlayıştır. Emeğin hem evrensel hem de kadim kültürümüz açısından sahip olduğu bu değerin farkındalığıyla 1 Mayıs'ı 2008 yılından bu yana resmi olarak Emek ve Dayanışma Günü adıyla coşkuyla kutluyoruz. Türkiye, uçağından tankına, helikopterinden tüfeğine, mega yatırımlarına kadar bütün adımlarını, 1 Mayıslarda bu coşkuyu yaşayan emekçilerinin alın teri ve becerisine güvenerek atmaktadır."

İçişleri Bakanlığı olarak bu gurur gününün bayram havasında ve huzur içinde kutlanabilmesi için her zaman olduğu gibi bugün de görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Soylu, tüm çalışanların, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçişleri Bakanı Soylu

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