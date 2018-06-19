Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLER Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi Belediyesi'nde düzenlenen “İş İnsanları" toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, “Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum; hem de bütün Türkiye'yi bir araya getirerek. Hiç kimseyi kendisini ifade etmekten korkutmayarak Türkiye'yi bir araya getirdi. O Türkiye'ye demokrasi hikayeleri anlatan ülkeleri biz biliyoruz" dedi.

“ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DESİN Kİ 'BEN BİR TEK KÖR KURUŞ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERMEDİM"

Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine hakaret ettiğini belirterek, “Bana 'beş paralık adam' diyor. Neden diyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımıza Man Adası yüzünden hakaret etti, iftirada bulundu. İspatlayamadı. Mahkeme 197 bin liraya mahkum etti. Var o sözün sahipleri. Beşiktaş Belediye Başkanı 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim' desin. Ataşehir Belediye Başkanı desin ki 'ben bir tek kör kuruş Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermedim'. Şimdi bu 197 bin lirayı nereden verecek. Bu kaybettiği mahkemeleri nereden verecek. Söylediğim söz şu; 'arka kapıdan yardım ediyorlardı, şimdi biz kapılarını kestik, bakalım bu paraları şimdi nereden verecekler'.

Bu kadar ucuz mu her şey? Nasrettin Hoca'nın kazanının doğurduğunu duydunuz da, bir evin doğurduğunu duydunuz mu? Ataşehir'de bir dairesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne dedi; '75 metrekare, 1+1'. Mübarek 2 kat çıktı. 'Eğer böyle olursa istifa ederim' dedi. Biz onun bu sözlerine alıştığımız için, böyle bir sözün karşılığını getirmeyeceği için… Sen bu paraya alırken diğerlerinin 2.5 katına aldığını ispat ettik. Parayı verip vermediği belli değil, dekontunu da ispat edebilmiş değil. Çok açık söylüyorum, kafası karışık insanlar Türkiye'yi idare edemezler" dedi.