Soylu'nun Mucur mitingi

KIRŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız tam 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını yılbaşından bugüne kadar kodese tıktı. Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamı, hala devam ediyoruz bitmiş değil. Bilesiniz sileceğiz ve süpüreceğiz, bir tanesini bırakmayacağız, bize itimat edin." dedi. Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Soylu, Türkiye'ye uyuşturucuların Danimarka, Belçika, Hollanda ve Avusturya'dan geldiğini söyledi. Türkiye'nin bir taraftar terörle bir taraftan ekonomik bir baskıyla bir taraftan da uyuşturucuyla baskı altına alınmaya çalışıldığına dikkati çeken Soylu, "Hani bir söz söyledim, hatırlıyor musunuz? Dedim ki, okulun etrafında uyuşturucu satanları görürse polis, bacaklarını kırsın. Yanlış mı söyledim? Şimdi biz gereğini yerine getirdik, güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız tam 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını yılbaşından bugüne kadar kodese tıktı. Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamı, hala devam ediyoruz bitmiş değil. Bilesiniz, sileceğiz ve süpüreceğiz, bir tanesini bırakmayacağız, bize itimat edin." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen sene yüzde 7,4, bu senenin ilk üç ayında da yüzde 7,4 büyüdüğünü aktaran Soylu, sanayi üretiminin arttığını ve yüzde 9,2 büyüdüğünü ifade etti. - "Türkiye'ye 40 milyon turist gelecek" Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Ege'de, Akdeniz'de ve Karadeniz'de otellerin dolduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti: "Gerçi Kılıçdaroğlu, 'Türkiye güvenilmez bir ülkedir, sakın ne yatırımcı, ne de turist gelsin' dedi. 2016'da 26 milyon geldi, 2017'de 33 milyon geldi, şimdi de inşallah 40 milyon turist gelecek Türkiye'ye. Bu Kılıçdaroğlu da garip bir adam, ne millet takıyor, ne de turist takıyor. Şunu ifade edeyim, peki büyük projelerimizi yarım bırakalım mı? 2021 yılının sonuna kadar 28 tane devlet hastanesi, 28 tane şehir hastanesi yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Gerçi Muharrem İnce şehir hastanelerini yıkıverecekmiş. Çünkü efendileri öyle söylüyor, patronları diyor ki, 'ancak 5 yıldızlı otelde, o tip hastanelerde biz kalırız' diyor. Bu eciş bücüş millet kalamaz. Tayyip Erdoğan'a niye kızıyorlar biliyor musunuz? Haklılar kızmakta, her 100 liranın 86 lirasını vergi gelirlerinden alıp faize veriyordu. Tayyip Erdoğan iktidara geldi 2002'de, bugün her 100 liranın 75 lirası bu ülkede yatırıma gidiyor, milletimize gidiyor, sağlığa, eğitime gidiyor. Tayyip Erdoğan'a kızarlar tabii, faiz niye ceplerine girmiyor diye, bu millet yarınına ait bir umudu Tayyip Erdoğan sayesinde ve bu ülkenin iktidarı sayesinde yarına taşıyor diye."

Üçüncü havalimanının yapıldığını ve muhalefetin bunu istemediğini belirten Soylu, "Biz sadece bir üçüncü havalimanı yapmıyoruz, Orta Doğu'dan Çin'e kadar, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar, onların gözüne baka baka, bizi 300 yıl gerilemeye mahkum edenlerin gözüne baka baka Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getiriyoruz. Türkiye'ye 150 milyon yolcu gelecek." diye konuştu. - "Teröristler adım atamıyor" Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün, millet bahçelerinin, nükleer santrallerin, otoyolların yapıldığını anlatan Soylu, şöyle devam etti: "Allah'ıma şükürler olsun, kendi arabamızı yapıyoruz, onu yarım bırakalım mı? Kendi uçağımızı yapıyoruz, onu yarım bırakalım mı? İnsansız hava araçlarımız, Allah'ımıza çok şükürler olsun, nasıl terörle mücadele ediyoruz zannediyorsunuz. Bir taraftan beşeri unsurlarımız, insan unsurlarımız yükseldi. Bir taraftan araç gereçlerimiz o kadar yükseldi ki Allah'ımıza şükürler olsun. Bizimkiler bu sabah Cudi'de istihbarat aldı, insansız hava aracı kalktı sonra takip etti, 8 tane teröristi 06.55'de gördü. Hemen 08.00'de silahlı insansız hava aracını kaldırdık, uçakları kaldırdık, 8 tane terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi nasıl hareket edemiyorlar, çünkü biz insansız hava aracını İsrail'den alıyorduk. Bozuldu, tamire gönderdik geri göndermediler. Terör örgütünün belini kırmamızdaki en büyük etkenlerden bir tanesi insansız hava araçlarımızdır. Çünkü Cudi'de, Gabar'da, Bestler Deresi'nde, Şenyayla'da, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Doğu ve Güney Doğu'da ne kadar yer varsa havada duruyorlar, teröristler adım atamıyor."

- "Huzuru yakaladık" Büyük projeleri devam ettirmek istediklerini ifade eden Soylu, "Doğu ve Güney Doğu'da huzuru yakaladık, gecenin saat ikisinde, üçünde anneler, babalar, çocuklarıyla beraber sokaklarda geziyor. Terör örgütünden belediyeleri aldık, 10 bin kilometre asfalt, 37 bin kilometre içme suyu hattı, 7 bin kilometre kanalizasyon, kadın kültür merkezleri, gençlik kültür merkezleri, binin üzerinde spor kompleksi... Paralar dağa gitmeyince, paralar teröre gitmeyince biz şunu yaptık, oradaki hizmetleri getirdik." dedi. Artık annelerin "çocuklarım dağa gitmeyecek, zorla götürmeyecek, okula gidecekler" diye sevindiğini dile getiren Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "O kadar seviniyorlar ki, huzur içerisinde bakıyorlar. Okullarda öğretmenlerimiz var, hastanelerde de doktorlarımız var. Ama bu huzurdan endişeli olanlar var. Hani bir yaşlı adam vardı, cumhurbaşkanı adayı, adam işi gücü bitirmiş, 'Demirtaş hapisten çıksın, propaganda yapsın' diyor. Yazıklar olsun. Muharrem İnce, ayağına kadar gidiyor, fotoğraf veriyor diyor ki, 'ben senin dışarı çıkmanı istiyorum' diyor. Öbür taraftan güya milliyetçi, çakma milliyetçi... Allah Devlet Bahçeli'den razı olsun, onun ne mal olduğunu anladı. Size huzur mu battı diye sorduğum zaman bana kızıyorlar. Güya milliyetçi, 'Selahattin Demirtaş dışarı çıksın, beraber kampanya yürütelim' diyor, yazıklar olsun. Peki o zaman terörle mücadeleyi biz niye yaptık? Niye Kırşehir'e gelen bir cenazenin arkasında binlerce insan hep beraber tekbir getirerek, 'Allah'ım şehidimize layık olalım' dedik. 53 tane insan katledildi, Yasin Börü'yü apartmanın en üstünden attılar, kanı hala yerde. Peki biz onlara ne cevap vereceğiz?"