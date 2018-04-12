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"Soylu'ya polis takibi" iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 16:16 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Balbay: - "Telefon dinlemelerinin İçişleri Bakanı'nın kendisine kadar uzanmış olması hukuksuzluğun hangi boyuta geldiğini gösteriyor" - CHP İstanbul Milletvekili Erdem: - "Bu mesele geçiştirmeyle kapatılmamalı, mutlaka araştırılmalıdır"

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya polis takibi" iddialarına ilişkin, "Telefon dinlemelerinin İçişleri Bakanı'nın kendisine kadar uzanmış olması hukuksuzluğun hangi boyuta geldiğini gösteriyor." dedi.

Balbay ve CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Soylu'ya polis takibi" iddiaları ve olağanüstü hal sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kendi telefonunun da hukuksuz dinlendiğini belirten Balbay, Soylu'nun telefonlarının dinlendiği ve bu nedenle 6-7 emniyet mensubunun açığa alındığı yönündeki haberleri şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Telefon dinlemelerin Türkiye'deki hukuksuzlukların temeli olduğunu vurgulayan Balbay, "Telefon dinlemelerinin İçişleri Bakanı'nın kendisine kadar uzanmış olması hukuksuzluğun hangi boyuta geldiğini gösteriyor. İçişleri Bakanı Soylu'ya yapılan bu soysuzluğu kim yaptı? Gün geldi Soylu'nun hakkını savunmak bize düştü. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 6-7 kişi bunu yaptıysa, bakanlık suçişleri bakanlığı mı oldu?" diye konuştu.

Balbay, yaklaşık 10 yıl önce ülkeye giren gezici dinleme araçlarının nerede olduğunu da sordu.

- "Yeni bir paralel yapı zemini mi gelişiyor"

CHP İstanbul Milletvekili Erdem de İçişleri Bakanlığının iddiaları gri bir tonda yalanladığını, ancak iddianın altını dolduran hadiselerin kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Kendisinin geçmişte hukuksuz bir şekilde dinlendiğini anlatan Erdem, "İddialar doğruysa, 'hükümetin paralel yapıyla mücadelesi yeni bir paralel yapı inşasına dönük bir zeminde gelişiyor' şeklinde bir sonuca varabiliriz. 'FETÖ'yü temizledik' denilen bir ortamda dahi usulsüz dinlemelerin yapılıyor olması çok tehlikeli ve bizi rahatsız eden bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Bu mesele geçiştirmeyle kapatılmamalı, mutlaka araştırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün demokratik alanların OHAL adı altında kısıtlandığı bir süreç yaşandığını savunan Erdem, OHAL'in Türkiye'ye her alanda zarar verdiğini söyledi.

KHK ile ihraç edilen, ancak haklarında FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığı yönünde karar verilen yüzlerce kişinin işlerine dönemediğini dile getiren Erdem, 37 harp okulu birinci sınıf öğrencisine de müebbet hapis cezası verildiğini, ellerine hiç silah almamış masum çocukların cezaevlerinde tutulduğunu öne sürdü.

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CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TELEFON

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