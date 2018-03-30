Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Türkiye’nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ’diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un terör örgütü üyelerini sarayında ağırlayarak destek sözü vermesi ve Türkiye ile terör örgütü SDG arasında arabulucuk yapmak istediği yönündeki açıklamalarını ciddiyetten uzak açıklamalar olarak değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ’diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün kimliğini gizleyemez" ifadelerini kullandı.
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