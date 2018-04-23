HABER

Sözcü Kalın’dan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü İbrahim Kalın, “Osmanlı zulmü!!’ Osmanlı’ya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü İbrahim Kalın, “Osmanlı zulmü!!’ Osmanlı’ya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu” ifadeleriyle birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yörük Çalıştayı’nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.

HDP muhalefetin ittifakına mı katılıyor?HDP muhalefetin ittifakına mı katılıyor?
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı! Veda ettiCumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı! Veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!

AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtleri MHP ile korkutmak bir taktik

AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtleri MHP ile korkutmak bir taktik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.