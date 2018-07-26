"Sözlerimizi yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "24 Haziran'dan önce vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz." dedi.

Çalık, Memur-Sen Malatya İl Temsilciliğini ziyaretindeki konuşmasında, bütün sendika üyelerine kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle zaman kaybının ortadan kalktığına değinen Çalık, hızlı bir şekilde hükümeti kurduklarını ve çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Güçlü Meclisle birlikte çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirten Çalık, "Daha muhalefet partileri genel başkan adayı arayışları içerisindeyken Biz Meclisten birçok yasamızı çıkarmış vaziyetteyiz. MHP ile kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'yla birlikte Meclisten yasalarımızı çıkardık, 24 Haziran'dan önce vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Çalık, OHAL'i kaldırdıklarını ve yerine gelebilecek olumsuzluklara karşın Meclisten geçen yasal düzenlemeyle yargı ve güvenlik güçlerinin elini güçlendirdiklerini söyledi.