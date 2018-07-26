"Sözlerimizi yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "24 Haziran'dan önce vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz." dedi.
Çalık, Memur-Sen Malatya İl Temsilciliğini ziyaretindeki konuşmasında, bütün sendika üyelerine kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle zaman kaybının ortadan kalktığına değinen Çalık, hızlı bir şekilde hükümeti kurduklarını ve çalışmalara başladıklarını hatırlattı.
Güçlü Meclisle birlikte çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirten Çalık, "Daha muhalefet partileri genel başkan adayı arayışları içerisindeyken Biz Meclisten birçok yasamızı çıkarmış vaziyetteyiz. MHP ile kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'yla birlikte Meclisten yasalarımızı çıkardık, 24 Haziran'dan önce vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Çalık, OHAL'i kaldırdıklarını ve yerine gelebilecek olumsuzluklara karşın Meclisten geçen yasal düzenlemeyle yargı ve güvenlik güçlerinin elini güçlendirdiklerini söyledi.
Terör örgütleriyle mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerinin altını çizen Çalık, Türkiye'nin siyasi, ekonomik istikrarı sağlayarak yoluna emin adımlarla yürüyeceği ifade etti.
Öznur Çalık, 3600 ek gösterge için de çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye'de kamu personel reformu diye nitelendirdiğimiz konuyu hep konuştuk, gündeme getirdik. Eski Türkiye'de maalesef bir yumurta 50 kişiye taşıttırılırdı. Maalesef Türkiye, devletin iş kapısı olarak görüldüğü bir ülkeydi. Dünya devletleriyle çalışan oranlarımızı karşılaştırdığımızda Türkiye'nin bu anlamda çok yüksek çalışanının olduğunu görüyoruz. Şimdi yapmamız gereken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte 50 yumurtayı bir kişinin taşıyabileceği, sağlıklı iş yapabileceği ortamları inşa etmek. İş güvencesiyle alakalı herhangi bir sorun yaşanmayacak ama herkes kendi işini de en sağlıklı ve iyi bir şekilde yapacak."
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