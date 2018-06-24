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"Sözün de kararın da millette olduğu gündür bugün'

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Sözün de kararın da millette olduğu gündür bugün. 24 Haziran tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bir makas değişikliğine gidiyor"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Sözün de kararın da millette olduğu gündür bugün. 24 Haziran tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bir makas değişikliğine gidiyor." dedi.

Aydın, eşi Zeliha Aydın ile oy kullanacağı Adıyaman'nın Bozbeyi Mahallesi'ndeki Cengiz Topel Ortaokuluna geldi.

Oyunu kullanacağı 1300 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçen Aydın, yoğunluk nedeniyle bir süre sıra bekledi.

Aydın, daha sonra oyunu kullanıp sandık görevlilerine başarılar diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Okul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, herkesin seçim sürecinde eteğindeki tüm taşları döktüğünü, söyleyeceği her sözü söylediğini belirtti.

Aydın, şimdi söz sırasının millette olduğunu vurgulayarak, "Sözün de kararın da millette olduğu gündür bugün. 24 Haziran tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bir makas değişikliğine gidiyor. İlk defa parlamenter hükümet modelinden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi sağlayacak olan bir seçim. Dolayısıyla bu asrın belki en önemli seçimlerinden biri." diye konuştu.

- "Türkiye makas değiştirecek"

Yasama, yürütme ve yargı ilişkisinin demokratik anlamda birbirinden en net ve sert şekliyle ayrıldığı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeline geçişi sağlayacaklarını ifade eden Aydın, Türkiye'nin bu anlamda "makas" değiştireceğini kaydetti.

Aydın, milletin Meclisi de cumhurbaşkanını da kendisinin seçtiğini belirterek, "Güçlü yürütmeyle beraber güçlü parlamento Türkiye'yi hedeflerine daha çabuk oluşturacak. Bu sistem ülke ve milletimize hayırlar getirsin. Burada millet tarih yazacak. 16 Nisan'da bu millet nasıl ki bu sistem değişikliğine 'evet' dediyse, şimdi aynı şekilde milletin 'evet' dediği sisteme de girmiş olacağız." dedi.

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Cengiz Topel Ortaokulu Oy TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın

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