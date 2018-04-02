HABER

SP çiftçi ve gençlerin sorunlarını dinledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç ve beraberindeki heyet Mardin’de il başkalığını ziyaret ederek Sivil Toplum Kuruluş (STK) temsilcileri ve vatandaşların sorunlarını dinledi.SP Mardin İl Başkanlığında partililer, STK temsilcileri, çiftiler, üreticiler ve gençlerle bir araya gelen Muammer Bilgiç, Mardinli çiftçilerin tarımda yaşadıkları sorunlar için sulama kanalları yapılması gerekliliğini söyledi.

SP çiftçi ve gençlerin sorunlarını dinledi

Saadet Partisi (SP) Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç ve beraberindeki heyet Mardin’de il başkalığını ziyaret ederek Sivil Toplum Kuruluş (STK) temsilcileri ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
SP Mardin İl Başkanlığında partililer, STK temsilcileri, çiftiler, üreticiler ve gençlerle bir araya gelen Muammer Bilgiç, Mardinli çiftçilerin tarımda yaşadıkları sorunlar için sulama kanalları yapılması gerekliliğini söyledi. Bilgiç; “Bu ülke, bu coğrafya, dünya hepimizin. Hepimizin beklentisi barış ve adalettir. Türkiye’de farklı siyasi partiler var. Farklı partilerin, farklı programları var. Biz şuna inanıyoruz, hangi parti olursa olsun aslında bu ülkenin iyiliğini istiyor ama programlar uygulamaya geçtiğinde neticeyi hep beraber görüyoruz” dedi.

“Mezopotamya ovası Türkiye’yi iyi besleyen ovalardandır”
Mardin Mezopotamya ovasının Türkiye’yi iyi besleyen ovalardan olduğunu söyleyen Bilgiç, “Tarım ve hayvancılık ülkede geriye gittiği gibi Mezopotamya ovasında da geriye gitmektedir. Tarıma sürekli baltalama yapılmaktadır. Gıda bir ülkenin geleceğidir. Bir güvenlik meselesidir. Buğday, mısır ve soya, tüm dünyada bir silah olarak kullanılmaktadır. Türkiye gibi coğrafi ve iklim koşulları elverişli bir ülkenin tarım ve hayvancılıkta dışarıya bağımlı olması kabul edilemez. Türkiye temel gıda maddelerini yurt dışından ithal etmek durumundadır. Kendi topraklarımızda çölleşme tehlikesi vardır. Çiftçi sürekli zarar ettiği bu toprakta duramaz. Bu da toprağın küresel sermayenin eline geçmesi anlamına gelir. Bu ülkede meclisteki partilere de meclis dışı partilere de oy veren insanlar bizim insanımızdır. Bu partilerin kutuplaşıp ya da ittifak yapmasına değil bu ülkedeki insanların bir araya gelip barış ve adalet için bir araya gelmeye ihtiyaçları vardır. Bir seçim ittifakı değil toplumsal sözleşmeye ihtiyaç vardır. SP’nin yaptığı tüm partililer konuşup ülkenin bir çıkış yolu bulmasına katkı sunmaktır” diye konuştu.

SP çiftçi ve gençlerin sorunlarını dinledi

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!
Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacakKaza yapan metro 2 gün çalışmayacak
Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

1060 oyla yeniden genel başkan!

1060 oyla yeniden genel başkan!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.