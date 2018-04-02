SP çiftçi ve gençlerin sorunlarını dinledi

Saadet Partisi (SP) Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç ve beraberindeki heyet Mardin’de il başkalığını ziyaret ederek Sivil Toplum Kuruluş (STK) temsilcileri ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

SP Mardin İl Başkanlığında partililer, STK temsilcileri, çiftiler, üreticiler ve gençlerle bir araya gelen Muammer Bilgiç, Mardinli çiftçilerin tarımda yaşadıkları sorunlar için sulama kanalları yapılması gerekliliğini söyledi. Bilgiç; “Bu ülke, bu coğrafya, dünya hepimizin. Hepimizin beklentisi barış ve adalettir. Türkiye’de farklı siyasi partiler var. Farklı partilerin, farklı programları var. Biz şuna inanıyoruz, hangi parti olursa olsun aslında bu ülkenin iyiliğini istiyor ama programlar uygulamaya geçtiğinde neticeyi hep beraber görüyoruz” dedi.

“Mezopotamya ovası Türkiye’yi iyi besleyen ovalardandır”

Mardin Mezopotamya ovasının Türkiye’yi iyi besleyen ovalardan olduğunu söyleyen Bilgiç, “Tarım ve hayvancılık ülkede geriye gittiği gibi Mezopotamya ovasında da geriye gitmektedir. Tarıma sürekli baltalama yapılmaktadır. Gıda bir ülkenin geleceğidir. Bir güvenlik meselesidir. Buğday, mısır ve soya, tüm dünyada bir silah olarak kullanılmaktadır. Türkiye gibi coğrafi ve iklim koşulları elverişli bir ülkenin tarım ve hayvancılıkta dışarıya bağımlı olması kabul edilemez. Türkiye temel gıda maddelerini yurt dışından ithal etmek durumundadır. Kendi topraklarımızda çölleşme tehlikesi vardır. Çiftçi sürekli zarar ettiği bu toprakta duramaz. Bu da toprağın küresel sermayenin eline geçmesi anlamına gelir. Bu ülkede meclisteki partilere de meclis dışı partilere de oy veren insanlar bizim insanımızdır. Bu partilerin kutuplaşıp ya da ittifak yapmasına değil bu ülkedeki insanların bir araya gelip barış ve adalet için bir araya gelmeye ihtiyaçları vardır. Bir seçim ittifakı değil toplumsal sözleşmeye ihtiyaç vardır. SP’nin yaptığı tüm partililer konuşup ülkenin bir çıkış yolu bulmasına katkı sunmaktır” diye konuştu.