SP Genel Başkanı Karamollaoğlu CHP genel merkezine geldi (2)

ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,CHP genel merkezine geldi. Karamollaoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı.
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