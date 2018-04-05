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SP Kocasinan İlçe Başkanı Aktaş, "Kayseri’ye 4 hastane yapılmalıydı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Kocasinan İlçe Başkanı Sinan Aktaş, yapılan Şehir Hastanesi’nin yerini eleştirerek "Kayseri’ye kuzey, güney, doğu ve batıda olmak üzere 4 hastane yapılmalıydı" dedi.Kayseri’deki sağlık yatırımlarının çözüm odaklı olmadığını aksine var olan sorunların devamı niteliğinde olduğunu söyleyen SP Kocasinan İlçe Başkanı Aktaş, "İl merkezindeki ve ilçe merkezindeki sağlık ocakları semt poliklinikleri ne dönüştürülmeli.

SP Kocasinan İlçe Başkanı Aktaş, "Kayseri’ye 4 hastane yapılmalıydı"

Saadet Partisi (SP) Kocasinan İlçe Başkanı Sinan Aktaş, yapılan Şehir Hastanesi’nin yerini eleştirerek "Kayseri’ye kuzey, güney, doğu ve batıda olmak üzere 4 hastane yapılmalıydı" dedi.
Kayseri’deki sağlık yatırımlarının çözüm odaklı olmadığını aksine var olan sorunların devamı niteliğinde olduğunu söyleyen SP Kocasinan İlçe Başkanı Aktaş, "İl merkezindeki ve ilçe merkezindeki sağlık ocakları semt poliklinikleri ne dönüştürülmeli. Kayseri’nin doğu, batı, kuzey ve güneyine tam teşekküllü 4 hastane daha yapılmalı. 112 acil servis ekipleri daha yaygın hale getirilmeli. Semt poliklinikleri ve özel hastaneler yüzde 100 randevu sistemine geçirilmeli" dedi.
Aktaş, "Doğum Evi, Geriatri Merkezi ve Seyyid Burhaneddin ek binasının da taşınacağını duyduk. Bu yanlıştan dönülmeli" ifadesinde bulundu.

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