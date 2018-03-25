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SP Lideri Karamollaoğlu: Bu millet, sizi aşağı indirecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 16:15 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli.

SP Lideri Karamollaoğlu: Bu millet, sizi aşağı indirecek

Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli. Biz, bunu böyle görüyoruz; ama iktidar partisi de kendi bekası olarak görüyor. Açık açık korkmaya başladılar. Korkunun ecele faydası yok. Bu millet, sizi aşağı indirecek" dedi.
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Isparta'da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Kalabalık grupla toplantının yapıldığı Halıkent Mahallesi'ndeki düğün salonuna gelen Karamollaoğlu, 'Bilge başkan, genel başkan' sloganları ve meşalelerle karşılandı. İstiklal Marşı'nın okunması ve divan heyetinin oluşturulmasının ardından alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüye gelen SP Lideri Karamollaoğlu, 2019 yılının seçimlerle dolu olacağını söyledi. Mart ayı sonunda yerel seçim, 6 ay sonra milletvekilliği seçimi ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını hatırlatan Karamollaoğlu, "İktidar partisi, seçimleri daha erkene alma veya sonbahar aylarına erteleme gücüne sahip. O yüzden her şeye hazırlıklı olmalısınız" dedi.
'BİR NEVİ İTİRAFTA BULUNUYORLAR'
Karamollaoğlu, gönlü Saadet Partisi'nde olan; ancak oluşturulan 'korku imparatorluğu' dolayısıyla üye kaydı bile yaptıramayan çok kişi olduğunu ileri sürerek, sabırlı olmalarını ve korkuyu yenmek zorunda olduklarını vurguladı. İktidarın, son günlerde, geçen yıl başka siyasi parti iktidardaymış gibi yapılan icraatlardan şikayetçi olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Aslında hatalarını kabullenip, bir nevi itirafta bulunuyorlar. İşte en son örneği; FETÖ'dür. Bunlara 10 yıl boyunca kucak açanlar, bunlar değil miydi? Şimdi ne diyorlar? 'Bunların tabanı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet'. İhanet edenlerle ibadet edenleri aynı kefeye koyamazsınız. Bu, adalet değildir. 100 binlerce mağdur var. Şimdi, bunlara ne yapacaklarını da bilemiyorlar" diye konuştu.
'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK'
Darbe girişiminden sonra olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin doğru karar olduğuna değinen SP Lideri Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Olağanüstü hali uzattıkça uzattılar, olağan hale getirdiler. Korkarım, seçime de böyle götürecekler. Böyle bir baskıyla seçime gidilirse bu seçim, ne kadar adil bir seçim olur; bu da tartışılır. 2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli. Biz bunu böyle görüyoruz; ama iktidar partisi de kendi bekası olarak görüyor. Açık açık korkmaya başladılar. Korkunun ecele faydası yok. Bu darbımeseldir. Bu millet, sizi aşağı indirecek."
Konuşmasının ardından salondaki dinleyicilerden helallik dileyen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partiye yeni katılanlara rozetlerini de taktıktan sonra salondan ayrıldı.

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