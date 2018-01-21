SP Lideri Karamollaoğlu: Esas hedef, İsrail'in bu topraklara yerleşmesi

Son Güncelleme 2 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 21.01.2018 17:54 |2 saat önce

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "'Büyük Ortadoğu Projesi' diyorlar. Hedef bu. Bu haritada Türkiye de bölünüyor, İran da gidiyor, Suudi Arabistan da gidiyor. Burada, yalnız İsrail gözükmüyor. Esas hedef, İsrail'in bu topraklara yerleşmesi. Burada Suriye, Ürdün, Lübnan, Mısır, Irak'ın büyük bir kısmı yok. Sadece İsrail var" dedi. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisi tarafından Van'da bir düğün salonunda düzenlenen 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi: "İster ABD ister Rusya, herkes belli bir menfaat içinde. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı bizler, bu bölgenin insanıyız. Onun için bizim bu bölgede, bu problemi birlikte çözme mecburiyetimiz var. Bu bölgede yaşayanlar, bir araya gelip, bu problemi çözmeli. İnşallah ben, bunun da belki uzak olmadığına inanıyorum. Bu, ancak salih düşünceyle olur. Burada herkes, kendine pay çıkarsın. Sadece Türkler, sadece Araplar, sadece Filistinliler değil. Biz, biriz. Biz, aynı inanca sahibiz. Bu topraklar, hepimizin. Biz, bu inançla yola çıktığımız zaman problem çözülür. Başka türlü çözülmez. Geçmişteki hataları biz göreceğiz, ibret alacağız sadece. Sonra adalet, hak, hukuk neyi gerektiriyorsa onu yerine getireceğiz. Baskıdan, zulümden, göz korkutmadan, terörden gücümüz yettiği kadar uzak duracağız. Biz, bu bölgede huzur istiyorsak önce rahatlıkla konuşabilmeli, birbirimizle dertleşebilmeliyiz. Fikirlerimizi rahatlıkla ifade edebilmeliyiz. Bu, olmadan huzur olmaz. Israrla üzerindeki durduğumuz bir numara gündem, kutuplaşmadan, kamplaşmadan uzak durmalıyız. Biz kutuplaşmanın ve kamplaşmanın önüne geçemezsek birbirimizle konuşamamışız, birbirinizin derdiyle dertlenemeyiz."

'BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ' DİYORLAR Afrin'in küçük bir bölge olduğunu kaydeden SP Lideri Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Buraya müdahale ediyoruz. Lozan'da bu haritayı çizmişler. Biz çizmemişiz, rıza göstermişiz. Daha fazlasını istemişler. Sağ taraftaki haritada ABD'nin 1991 yılından sonra bu bölgeyi ben nasıl tanzim edeceğim diye kendisinin Pentagon'da çizdiği harita. Buna 'Büyük Ortadoğu Projesi' diyorlar. Hedef bu. Burada Türkiye de bölünüyor, İran da gidiyor, Suudi Arabistan da gidiyor. Burada yalnız İsrail gözükmüyor; ama esas hedef, İsrail'in bu topraklara yerleşmesi. Burada Suriye yok, Ürdün yok, Lübnan yok, Mısır yok, Irak'ın büyük bir kısmı yok. Burada ne Türkler ne Kürtler ne Araplar ne Filistinliler var. Burada sadece ve sadece İsrail var. Biz bölgemizde oynanan bu oyunu görmeden, bu bölgede kör dövüşü yapar gibi birbirimizi yersek sadece İsrail, buradan başarılı olacak. Çünkü bizi parçalayıp, bölmek için iki tane temel kuralları var. Birisi, bizi kavimlere ayırarak birbirimize kırdırıyorlar. İkincisi, bu yetmediği zaman bizi mezheplere ayırarak, birbirimize kırdırıyorlar. Burada Kürt diyorlar, Türk diyorlar, Arap diyorlar. Bir şey söylüyorlar. Afganistan'a gittiğiniz zaman orada Türk yok, Arap yok, Kürt yok. Orada da sen Özbek'sin, sen Tacik'sin diyorlar. Önce hepimiz, bu gerçeği göreceğiz. Bu gerçeği gördükten sonra birbirimize karşı saygımız, sevgimiz, birbirimize karşı bağlılığımız mutlaka öne çıkacak ve biz kardeş olduğumuz da hatırlayacağız ki bu planın önüne geçelim."

'ARKADAŞLARIMIZ ADIMLARI ATARKEN İKAZLARIMIZA KULAK ASMADILAR' Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Onun için ben, burada meydana gelen bu hadiseyi ümit ediyorum en kısa zamanda barış ve huzur tesis edilerek problem halledilmiş olur. Ama biz, bunu farklı bir şekilde ırk bazına dayandırarak, mezhep bazına dayandırarak, farklı bir şekilde gündeme getirirsen bu problemin çözümü olmaz. Biz böyle yaparak, sadece kendi kendimizi yok ederiz. Sadece ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere'nin işini kolaylaştırmış oluruz. Ben bundan endişe ediyorum. Ondan dolayıdır ki Irak'a ilk defa ABD'liler girerken bizim yani AK Parti'nin, hükümetin, devletimizin destek vermelerini hiçbir zaman anlayamadık, kabul edemedik. 1,5 milyon insan katledildi. Üçe bölündü zaten. Sonra Suriye'ye giderken bizim Esad ile hiçbir irtibatımız olmadı. 40 senelik milli görüş tarihinde biz bir araya gelmedik; ama bir kavga çıkacağını anladığımız zaman gittik Esad'la görüştük. Oradaki bilgileri hükümete aktardık. Sayın Davutoğlu'na. Esad diyor ki 'Ben Türkiye'yi örnek aldım. Türkiye gibi bir ülke olmak istiyorum. Anlamadım, Türk hükümeti bize karşı böyle bir tavır sergiledi; ama biz, şu mantıkla çıktık. Sabah namazını Türkiye'de kılarız, cumayı da Şam'da kılarız' dedi. Bunların hepsi havada kaldı ve Suriye, kan gölüne döndü. 500- 600 bin Suriyeli kardeşimiz, hayatını kaybetti. Sadece memleketimize sığınan 3,5 milyon Suriyeli var. En az 3- 3,5 milyon Suriyeli de diğer komşu ülkelere sığındı. 7 milyon Suriyeli yer değiştirdi. Şehirler yok oldu; ama maalesef bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımız bu adımları atarken bizim ikazlarımıza hiç kulak asmadılar. 'Irak'a girmeyin' dedik, destek verdiler. 'Suriye'ye girmeyin' dedik. Bugün geldiğimiz nokta, Suriye birbirine girdi. Suriye'de bu kadar kan döküldükten sonra burada huzur sağlanabilir mi? İnsanlar koptukları topraklara geri dönebilirler mi? Öyle bir durum oldu ki akla ziyan. Dünyaya barış böyle gelmez. Savaşın da bir usulü var. Ülkeler sadece kendi menfaatlerini gözeterek; ama başkasının haklarını da gasbettikleri zaman zulüm olur."