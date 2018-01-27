SP Lideri Karamollaoğlu: Türkiye'nin birinci problemi kutuplaşma

SP Genel Başkan Karamollaoğlu, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'ndeki partisinin Osmaniye İl Başkanlığı 5'inci olağan kongresine katıldı. Gündeme ilişkin konuşan ve bölgede birtakım oyunlar planlandığı söyleyen Karamollaoğlu, "Bizler de bu kargaşanın içinde bir yerden bir yere savruluyoruz. Hükümetin maalesef 15 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, 16'ncı yıla girdi, dünyada meydana gelen hadiseleri doğru okuyabildiği kanaatinde değiliz. Ülkemizin içinde bulunduğu problemlerin farkında olmadığı gibi, farkındaymış gibi görünüyor, ama bu problemler her geçen gün biraz daha büyüyor, çözülmesi daha zor bir hale geliyor. Farkındaysanız, çözemiyorsanız, demek ki artık bir değişime ihtiyaç var. Bu ülkenin problemlerini çözebilecek, halkımızı daha huzurlu bir ortama taşıyacak bir irade anlayışına, iradeye ihtiyaç var" dedi.

İktidardakilerin yeri geldiğinde pişmanlık duyduklarını söylediklerini, 'hata yapmışız' dediklerini ama o pişmanlıktan ders almadıklarını öne süren Karamollaoğlu, "Yeni pişmanlık duyacakları adımlar atıyorlar. Sadece kendilerini tehlikeye atsalar, eh ne yapalım yanlış yere basan onun cezasını çekebilir diyebiliriz. Ama üzerlerinde, omuzlarında bu memleketi yürütme salahiyeti var. Kendileri ile beraber bu memleket sıkıntının içine düşüyor. Bütün insanımız bu sıkıntıyı çekiyor. Siyaset, özellikle demokrasi meselelerin rahatlıkla tartışıldığı bir ortam olması hasebiyle önemlidir. Eğer biz meselelerimizi tartışamazsak, fikirlerimizi rahatlıkla ifade edemezsek, o zaman problemlere çözüm bulma imkanımız olmaz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PROBLEMİ KUTUPLAŞMA'

Türkiye'nin birinci probleminin kutuplaşma olduğunu savunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Israrla da bunu söylüyoruz. Ama üzülerek ifade ediyorum ki iktidardakiler de ısrarla kutuplaşmayı körüklüyorlar. Kutuplaşma, birbirimizi dinlememek demek, kutuplaşma demek, bizimle aynı fikirde olmayanların düşman gibi görme demek, çare aramama demek. Halbuki bu arkadaşlar geçmişte bizimle olan arkadaşlar, tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Bizden ayrılırken, Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızı, 'Çok otoriter, dediğim dedik diyor' dediler. Öyle ayrıldılar, sonra birçok yanlışlar yaptılar. Ama hiç bilmediler, düşünmediler ki Erbakan hoca bir noktada karar verdiğinde, o noktada ısrarlı olurdu, ama karar vermeden önce çok geniş bir istişarede bulunurdu. Cumhurbaşkanımızın ağzından bir de kelime çıkar da siz de 'Cumhurbaşkanım burada herhalde bir hata var' dediğiniz de hapı yuttunuz. Hainliğinizde kalmıyor, trenden inen geri binemez de deniyor."

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