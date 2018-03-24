SP Lideri Karamollaoğlu: Yüzde 85 adalete güvenmiyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Adalet olmadan bir ülkede barış ve huzur olmaz, insanlar mesut olamaz. Adalete güven kayboldu ne yazık ki. Yüzde 85 insan adalete güvenmiyor ve 'bu nereden kaynaklanıyor' diye de kimse düşünmüyor" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Burdur programı kapsamında kent merkezindeki bir otelde STK temsilcileriyle bir araya geldi. Karamollaoğlu daha sonra Organize Sanayi Bölgesi kavşağından konvoy eşliğinde partisinin Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılmak üzere yola çıktı. Karamollaoğlu, kısa bir süre, konvoyda bulunan traktöre bindi.

'BU MİLLİ BİR MESELEDİR'

Temel Karamollaoğlu, İl Divan Toplantısında yaptığı konuşmada, "İnşallah terör hadiseleri, ülkemizi tehdit eden gelişmeler son bulur. Bunun son bulması meydan okuyarak, her gün kürsülere çıkıp siyasetin bir malzemesi yaparak bu işler önlenmez. Bu ciddi bir iştir. Üzülerek ifade ediyorum ki hükümet her konuyu mecrasından çıkarıp başka bir siyasi malzeme haline getirme gayretinde. Bu milli bir meseledir" dedi.