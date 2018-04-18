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SP Lideri Karamollaoğlu’dan erken seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 22:38 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hiç bu kadar acele bir seçim kararı alınacağını düşünmediğini ifade ederek, "İyi de ettiler, bunun kötü olduğu kanaatinde değiliz.

SP Lideri Karamollaoğlu’dan erken seçim açıklaması

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hiç bu kadar acele bir seçim kararı alınacağını düşünmediğini ifade ederek, "İyi de ettiler, bunun kötü olduğu kanaatinde değiliz. İşimiz sadece biraz zorlaştı koşturacağız" dedi.
Tokat’ta partisinin "Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konulu konferansında konuşmacı olarak katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararını değerlendirdi. Karamollaoğlu, seçimin seçim olmaktan öte bir baskın seçime dönüştüğünü ileri sürerek, "Bugün alınan seçim kararı kanaatime göre iktidarın çaresizliği olarak ben algılıyorum. Bu sebepten alındı diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik ve sosyal problemlerimiz dış politikada gelişmeler artık hükumeti bunalttı. Bugüne kadar izlediği politikalardan da vazgeçemediği için çözüm üretemiyor. Şöyle bir kanaate geldiler bir baskın seçim yapalım yönetimi yeniden ele alalım. Çünkü vatandaşın iktidara güveni kayboldu. Onun arkasında bir şeyler yapmaya çalışırız gibi günü kurtarmaya matuf bir adım olarak gördüm ben. Çünkü Cumhurbaşkanı seçimler zamanında yapılacak diye ısrar edince ben de bunu çeşitli şekillerde dile getirmiştim. İster istemez Cumhurbaşkanı bu kadar ısrarla seçimler zamanında yapılacak diyorsa bunda bir bit yeniği vardır. Yani bu iş farklı bir şekilde ele alınacak diye düşündüm. Ama acıkça söyleyeyim hiç bu kadar acele bir seçim kararı alınacağını düşünmemiştim. Normal olarak seçimler iktidarlar yönünden son bahar da yapılırsa onlar için avantajlı olur. Çünkü sonbahar tarım mahsullerinin elde edildiği çiftçinin bir nebzede olsa da rahatladığı kış mevsimine girilmediği sıkıntıların fazla olmadığı bir dönem. Eylül-Ekim tarihlerinde yapılır kanaatindeydim. Şimdi aniden acele Sayın Bahçeli’nin söylediği 26 Ağustos bile çok uzak kaldı. Hemen Haziran’da seçime gidelim dediler. İyide ettiler, bunun kötü olduğu kanaatinde değiliz. İşimiz sadece biraz zorlaştı koşturacağız. Günde 10-12 saat çalışıyorsak 18-20 saat çalışacağız, daha az uyuyacağız. Ama bizim bugün karşımıza konulan tablonun üstesinden gelmeme diye bir endişemiz yok" diye konuştu.

SP Lideri Karamollaoğlu’dan erken seçim açıklaması

SP Lideri Karamollaoğlu’dan erken seçim açıklaması

SP Lideri Karamollaoğlu’dan erken seçim açıklaması

SP Lideri Karamollaoğlu’dan erken seçim açıklaması

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